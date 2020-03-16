【齊心抗疫】K. Kwong感召有心人「做傻事」 社企設計港產口罩全民自救

▲ 裳樂匯坊創辦人鄭佩詩（左二）、駱麗明（右一）受K. Kwong（右二）感召，運用製衣經驗協助設計出可換濾芯口罩，冀保障港人健康。（湯炳強攝）

口罩需求不絕，加上國際需求大，港人必須有港產口罩，才能戰勝疫情。港大化學博士鄺士山（K. Kwong）早前研發出可更換濾芯、可重用的口罩HK Mask，今早已開放網上預購。這個港產口罩得以面世，社企「裳樂匯坊」功不可沒，不但設計了符合K. Kwong嚴格要求的口罩，還想出只要簡單縫十多行綫，市民就能買料DIY緊貼面型的口罩，實行全民自救。

在葵涌一幢工廈內，衣車運轉聲唧唧不斷，鄭佩詩與女工們正埋頭趕工，為HK Mask推出作準備。口罩一式5款，從1歲幼童至成年人，尺碼一應俱全。記者即場試戴，把耳掛上耳廓，腦後兩條扁帶打結，輕力一拉，臉上口罩即變得貼服，每一下呼吸均輕輕流過經中央濾心，邊緣卻密不透風。

這個由K. Kwong構思的創新口罩，中間設有夾層可更換濾芯，使用後除去濾芯，可放進洗衣機清洗，循環再用。看似天馬行空幻想能化為現實，全賴裳樂匯坊一班設計師和義工的巧手。

▲ HK Mask將提供兒童尺碼，適合1至8歲小朋友穿戴。（湯炳強攝）

好多長者無足夠知識，不懂上網訂口罩。

鄭佩詩2月初落區向長者派發口罩，眼看市面口罩短缺、弱勢社群一罩難求，感到十分心酸。適逢K. Kwong在社交平台廣募團隊生產口罩，她與同伴膽粗粗毛遂自薦，不料成功脫穎而出，獲選為HK Mask團隊一員。

團隊成員來自五湖四海，有布料專家、設計師，也有資深車衣女工，惟全無生產口罩經驗，全是邊做邊學。她指K. Kwong要求甚高，例如須保持氣密，讓空氣只能經濾芯通過，又要確保使用者正確更換濾芯。

眾人集思廣益，決定在耳掛旁加上扁帶，綁緊後可令口罩緊貼面型，防止飛沫從邊緣縫隙進入，讓病毒無機可乘，又在口罩套四個角落留下小洞，讓濾芯的四角突出口罩套，確保可平整填充夾層。

▲ 裳樂匯坊與「合廠」合作，讓家庭主婦帶材料回家製作口罩，分擔一部分生產。（湯炳強攝）

裳樂匯坊為長者提供免費改衫服務，看似無關的經驗竟也大派用場。她們製作長者衣物常使用綿布，除了不易致敏，多次清洗亦不會走樣，作為口罩材料再適合不過，「有人建議用防水物料，但這些材質清洗後較易走樣，亦不太透氣，可能造成皮膚敏感。」細節亦不馬虎，使用英國製的內衣銅綫，可多次屈曲和清洗。

設計獲K. Kwong認可後，HK Mask便正式投產，由裳樂匯坊負責生產和銷售，惟過程仍充滿波折，「內地疫情嚴重，對口罩材料有好大需求，可能無法出口」，她們惟有盡量避免使用內地原料，改為從外地訂購。

早前網上流傳家居檢疫人士居住的大廈名單，裳樂匯坊所處工廈亦有職員需隔離，業主限制出入人流，每天只容許7至8人在工場同時工作。於是她們與另一社企「合廠」合作，讓家庭主婦帶材料回家製作口罩，分擔一部分生產，同時可賺取生活費。

▲ 裳樂匯坊的產能難以應付全港需求，故將HK Mask紙樣上載到互聯網，並拍片教人自製。(裳樂匯坊影片截圖)

鄭佩詩稱，裳樂匯坊只有數十名員工，難以應付全港市民需求，故將HK Mask紙樣上載到互聯網，並拍片教人自製。

要全民都有口罩，沒方法快得過自己在家裏縫；就算達不到N95般誇張，起碼可保護自己和家人。

她指HK Mask採用的簡單結構，只需縫上13行線便能完成，早前發售的DIY套裝內，附有已裁好的口罩布、扁帶和鐵線等，即使沒相關經驗，按說明圖指示也能輕易完成。

▲ HK Mask採用的簡單結構，只需縫上13行線便能完成。（湯炳強攝）

由設計到製成品出爐，前後花了不過兩周。鄭佩詩感恩K. Kwong無私分享其知識，拒絕申請專利，感染身邊有心人一起「做傻事」。

他毫無保留，這些專業知識都是錢，他大可與大廠合作，但他沒有，也沒為自己申請專利。

她又指坊間同有不少有心人，在網上分享自製口罩的紙樣，裳樂匯坊並非唯一：

為何做得咁快，因為大家都無私，這正是香港人最特別的地方，一班傻人去做傻事，可能感染到更多人。

HK Mask適合成人用的L、M碼，今早(16日)已開放網上預購，所使用的Nanofiber濾芯由冷氣濾網公司FOCUS供應，目標是月產200萬片；用作更換之Nanofiber濾芯，一套30片售70元，建議每4小時要更換一片。市民需於裳樂匯坊Facebook專頁填表申請，先到先得，兒童款購買詳情將另行公布。收入將用以資助捐贈HK Mask予有需要人士。

率先於2月下旬推出的DIY套裝售60元，包括材料和10隻Microfiber濾芯，方便市民在家中自製，對比其他擬推出的可重用口罩，價錢較實惠，不消一晚便售出逾6,000份，供不應求。裳樂匯坊將再度預售DIY套裝，屆時將連10片Nanofiber濾芯，詳情另行公布。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），內文經編輯修改。

記者：岑志剛 香港經濟日報