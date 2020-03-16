【口罩供應】莎莎網口罩等防疫用品返貨　每件防疫帽售$98【內附連結】

▲ 莎莎官網再發售防疫用品。

新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，莎莎今日（16日）在Facebook宣布莎莎網再發售口罩及防疫帽等抗疫用品。

COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼 （粉紅色/黑色） 售價：HK$268/個（每人限購1件）

3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒

阻隔99% UV 紫外線

環保，可清洗及循環再用

尺寸：14cm x 17cm

CUSSONS CAREX濕紙巾孖裝（50片裝x2件） 售價：HK$35/套

日常除菌必備

蘊含蜂蜜萃取Nectarol的天然成分

用於手部、面部以及身體

DHC維他命C 500MG 售價： HK$49/件

每粒含有500mg高濃度維他命C

維他命C維持健康美麗及生理機能正常運作

包裝輕便，方便攜帶

韓國製ACE成人防疫帽 售價：HK$98/件

透明面罩設計

覆蓋面積廣，能作全面防護

搭配口罩使用更為全面

莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用，所有貨品數量有限，售完即止。

莎莎網抗疫專區： https://bit.ly/2wrLkUp

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責任編輯：王芷瑩