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【口罩供應】莎莎網口罩等防疫用品返貨　每件防疫帽售$98【內附連結】

精明消費 16:28 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

莎莎官網再發售防疫用品。

新冠肺炎疫情未息，香港口罩仍然供不應求，莎莎今日（16日）在Facebook宣布莎莎網再發售口罩及防疫帽等抗疫用品。

COPPER LINE抗菌銅線口罩1個裝 中碼 （粉紅色/黑色）　售價：HK$268/個（每人限購1件）

  • 3 層過濾，比 KF94 的 0.4 再高，可過濾0.3 微米或以上的微粒
  • 阻隔99% UV 紫外線
  • 環保，可清洗及循環再用
  • 尺寸：14cm x 17cm 

CUSSONS CAREX濕紙巾孖裝（50片裝x2件）　售價：HK$35/套

  • 日常除菌必備
  • 蘊含蜂蜜萃取Nectarol的天然成分
  • 用於手部、面部以及身體

DHC維他命C 500MG　售價： HK$49/件

  • 每粒含有500mg高濃度維他命C
  • 維他命C維持健康美麗及生理機能正常運作
  • 包裝輕便，方便攜帶

韓國製ACE成人防疫帽　售價：HK$98/件

  • 透明面罩設計
  • 覆蓋面積廣，能作全面防護
  • 搭配口罩使用更為全面

莎莎表示所有限購產品不可與VIP優惠同時使用，所有貨品數量有限，售完即止。

莎莎網抗疫專區： https://bit.ly/2wrLkUp

【3月16日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

責任編輯：王芷瑩

口罩 疫情 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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