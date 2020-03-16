【新冠肺炎】美麗華埃及團患者確診　瑞士返港確診者曾到香格里拉及萬豪酒店用膳

▲ 張竹君指出正調查7宗確診個案的密切接觸者。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（16日）下午公布本港最新疫情，本港新增7宗確診個案以及2宗初步陽性個案，有患者涉美麗華埃及團，以及有確診者由外地返港後曾到香格里拉酒店及萬豪酒店。

【新冠肺炎】英國擬推「群體免疫」策略防疫 袁國勇：可癱瘓醫療系統不適用於本港

【新冠肺炎】何栢良：輸入個案引發隱形傳播鏈

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，第150宗個案，37歲男士在2月28日至3月15日曾去荷蘭工作，去了一個展覽會工作，3月2日至3月7日有同事參加，不過早走。他在3月13日發燒，3月15日返港，他曾在展覽會有確診個案，CX270在HOTEL ICON酒店，在油麻地專科門診求醫，入住廣華醫院，沒有接觸家人。他的同事都出現徵狀。

第151宗個案，30歲外籍人士，由西非國家去杜拜，曾乘坐EK380由杜拜返港，在杜拜有朋友同行，回港後住在重慶大廈的四季陽光國際酒店，3月8日出現咳嗽、曾服藥，3月15日返港情況轉差，入院求醫。3月13日曾出席回教教堂，也曾到長沙灣買電器送回非洲。在香港時與朋友住酒店，朋友不在港。

第152宗個案，73歲男士，住在屯門海典軒一座，曾參加去埃及的旅行團。他在3月5日至13日曾參加美麗華埃及團，與太太一起，旅行團有差不多20人，詳細資料需要與導遊了解中。3月13日乘坐MS960航班，之後E33巴士回港，曾到茶樓飲茶，3月14日發燒，3月15日入院。太太不舒服，兩名團友不舒服，三人入院對病毒呈陰性。

【全球大流行】袁國勇提議所有境外回港都應自我隔離14日 否則疫情在2至4星期可惡化

第153宗個案，是143宗35歲男患者的朋友，26歲的女士住在大圍曉翠山莊10座，早前2月26日至3月11日曾北海道滑雪，回家時曾坐朋友的車，是私人司機，也曾在長沙灣工作，3月15日入住威爾斯醫院。

第154宗個案是42歲女士，有咳嗽不適，她在3月7日至14日曾去倫敦、德國及奧地利，她在奧地利與3位朋友一起滑雪，3月13日回德國，3月14日BA0027由英國返港。第155宗個案是58歲男士，是143宗個案的司機，住在鑽石山龍蟠苑，3月11日僱主回港時，曾在僱主家中坐數小時，車曾經在新蒲崗Mikiki充電。

至於第156宗個案是59歲男士，在3月9日開始咳嗽及發燒、喉嚨痛，3月15日才到瑪麗醫院急症室入院。患者在1月22日至2月28日曾經到瑞士，2月28日至3月6日到奧地利滑雪，3月12日返港，曾到金鐘香格里拉酒店，之後到灣仔合和中心工作。患者在3月15日明顯的不舒服，晚上與朋友在金鐘萬豪酒店吃飯時不適，由救護車送院，今日確診。

【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

【防疫電子書】免費下載TOPick《新冠肺炎兒童防疫指南》電子書

【武漢肺炎防疫電子書】TOPick《預防新型冠狀病毒口罩百科》電子書免費下載連結

記者：伍瑋瑋