【古巨基當爸】基仔太太默默做背後女人逾20年　Lorraine棄高薪全心成就丈夫事業

▲ Lorraine放棄自己事業成就古巨基。

47歲的古巨基與50歲太太Lorraine相愛20多年，早前古太在美國低調誕B，但受到新冠肺炎疫情影響，打亂古巨基公報喜訊的計劃。作為古巨基入行後唯一的女朋友，Lorraine在背後默默為古巨基打點一切，直到2014年宣佈結婚，古巨基才開始公然放閃。

▲ 古巨基與Lorraine的婚照。（網上圖片）

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古巨基與「得力助手」Lorraine拍拖，當年早已是行內公開的秘密，二人早在1993年因工作而認識，據悉本在唱片宣傳部任職的Lorraine，家族經營飲食生意，是名符其實的「太子女」。

▲ 古巨基以「得力助手」稱呼Lorraine多年。（《經濟日報》照片）

放棄自己成就古巨基事業

Lorraine在認識古巨基時，古巨基正要簽約成歌手，Lorraine便放棄當時的高薪厚職，擔任古巨甚的助手。二十多年來，Lorraine不求任何名份，為了古巨基的歌唱事業發展地下情，而多年來，古巨基都是以「得力助手」介紹Lorraine。

早前古巨甚為歌曲《亂世情侶》訪問香港空手道運動員豪B，豪B坦言有女朋友在事業低谷時鼓勵自己，才得以堅持。主持的古巨基亦忍不住爆喊：「她把你的夢變成她的夢！」，似乎因感同身受而情緒失控。

▲ 古巨基親手畫二人的結婚相。（取自古巨基微博）

結婚因害怕失去

古巨基和Lorraine愛情長跑超過20年，二人一直沒有動力簽紙結婚，直到一次Lorraine與古巨基踩單車時失控墮地，雙手血流不止，連頭盔都裂開了，要到醫院縫針，令古巨基萌生「珍惜眼前人」的想法，給Lorraine一個承諾。

▲ Lorraine不用再做「背後的女人」。（取自古巨基IG）

2017年，古巨基在三藩市演唱會後與太太和友人到拉斯維加斯度假，不幸遇上賭城槍擊慘案，甚至要在酒店賭場的賭桌下保命。基仔曾接受TOPick訪問，對當日經過仍歷歷在目，體會到《愛得太遲》歌詞中的道理。

基仔說：「我以為這些（突發）事件只會在看電視新聞才看到，沒想過原來會發生得這麼近，我和太太及兩個朋友，那刻不知所措的心情，相信永遠都會記住。」

在經歷過生死一刻，古巨基亦體會到《愛得太遲》歌詞中的道理。

婚後低調放閃

為了保護低調的Lorraine，除了婚照外，古巨基一直避免公開Lorraine的樣貌，但每次訪問提及太太，古巨基都會流露出無限愛意。古巨基曾經說：「好似娶咗個周星馳返屋企！」，形容太太令他的生活增添生趣。

▲ 古巨基與太太Lorraine同樣淘氣。（取自古巨基微博）

古巨基更開創「老婆想」系列，例如「老婆生日說想吃台灣菜，我一言不合就把她牽到台北來吃。」，去到台灣後，Lorraine想吃法國菜，古巨基靈「基」一觸：「老婆生日的第二天說想吃法國菜，我一言不合就買了一根法國麵包給她吃到飽。」寵妻之餘不失幽默。

▲ 古巨基的寵妻行動。（取自古巨基微博）

二十多年的默默耕耘，換來今天幸福的收成，加上孩子的出生，令古巨基與50歲太太Lorraine的愛情錦上添花。

▲ 古巨基公開誕B喜訊。（取自古巨基IG）

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