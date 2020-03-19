【齊心抗疫】前線抽血員抽中生死籤入Dirty Team　家人勸辭仍堅守抗疫：只想幫人

▲ 前線抽血員阿B，已經抽了「生死籤」，需到隔離病房幫忙。面對各種未知與憂慮，家人曾勸她離職，她卻堅持留守崗位。

抽血員阿B（化名）於公立醫院工作，入行近8年。崗位每兩星期更換一次，病房、急症室輪住做。首次面對疫症來襲，她坦言完全沒有心理準備，亦已經抽了「生死籤」，需到隔離病房幫忙。面對各種未知與憂慮，家人曾勸她離職，她卻堅持留守崗位，源於一份想幫人的心。

抽血員的工作亦包括做心電圖、「打豆」（靜脈輸液），有時也會為病人換衫，身體接觸多不勝數。阿B憶述疫情爆發後，到急症室工作前，曾擔心至發噩夢。夢見接觸確診者、自己「中招」，壓力好大。

起初好緊張、好擔心，怕有事時會傳染家人；所謂生死籤其實即是『死籤』，因為總會輪到你，不得不去。

▲ 阿B指，抽血員一更工作8小時，連續上班兩星期才有3天假期。（吳霆俊攝）

防疫物資像「鎖夾萬」

醫院劃分不同範圍為Clean和Dirty，確診個案、從外地回港並帶徵狀者，都會送往Dirty區，醫護進內前要換齊防護裝備，如穿保護衣、戴N95，分流站的工作人員亦會「全副裝備」列陣。

乾淨區的裝備為外科口罩、帽、面罩及護目鏡，拿保護衣和N95前需請示，有需要時才可使用，也會鎖在櫃內。部分物資取後要簽名記錄，數量、類別都要寫清楚，阿B形容像「鎖夾萬」般。

每個部門會有不同安排，獲分的物資數量也不同；我們慳住用口罩，吃飯時會找紙巾包好，到收工時再換。

她指物資並不足夠，除非打噴嚏或口罩沾水，否則都未必會換口罩。「一旦穿了保護衣，就不會喝水，因為不敢上廁所。如廁後又要換上全套新裝備，會浪費，穿了的話就盡量不要脫下。」惟兩星期工作中，穿保護衣的日子只得三、四日。

▲ 入Dirty Team可用較高防護力的工具，也毋須擔心隱形個案，阿B指較於急症室工作時安心。（曾耀輝攝）

遇過暪報行蹤的確診者

憂慮除了源於不清楚防護物資存量，或被限制用量之外，病人刻意隱瞞曾返內地亦是一大問題，令急症室的感染風險大增。

「同事曾接觸過一兩個隱形個案，他們隱瞞自己曾返內地，或曾接觸疑似或確診者。這造成了無形的壓力，如果他們肯坦白，一早分流至高風險區，我們就不會接觸到他；有些無徵狀者上了病房後，測試報告結果才出爐。原來有肺花，但不肯透露到過哪裏。」

試過有抽血員於不知情情況下，接觸了拒絕申報行蹤的急症室病人，最後病人確診新冠肺炎。幸好同事當時剛好有穿防護衣，但已嚇了一大跳，往後也提心吊膽地上班。

抽血員需與病人近距離接觸，風險自然較高，惟裝備卻未提升至「Dirty」警戒級別。阿B遇過一名咳嗽病人，於分流站暪報從東莞回港，抽血時才不小心說漏嘴。「他回港未夠14天，也說自己新年時已有咳嗽，應該不關（新冠肺炎）事。」

阿B立即通報，幸而最後檢測為非感染者。她認為歸根究柢，問題都源於裝備不足，令前線人員的感染風險增加。

家人勸辭仍留守

阿B有一名20多歲的女兒，正於外國生活。疫情發爆後，丈夫和女兒都曾勸她離職。「他們說好危險，知道我要入Dirty Team，叫我離職、轉工，或先休息一陣子，疫情過了才回去工作。每當醫院多了一名確診者，他們就重複一次。」

疫情愈來愈嚴重，面對家庭顧慮、安全問題，身邊陸續有同事離職，身為人母的阿B卻堅持留守。縱使擔心，但家人尊重她的決定。「每次上班前都會提我，要嚴謹地做足防禦，別求其、別疏忽。」現時丈夫晚晚等她放工，替她拿衫去洗、督促她洗澡。

選擇留守，她說害怕是一定的，但更想幫人：

我入得這一行，就只想幫人。以前的志願是做護士，惟受成績所礙，但我很喜歡現在的工作。有時為病人抽血、做心電圖時會跟他們聊天。 有些病人留院較久，會吐苦水，我們說說笑，他有宣洩的渠道，可紓緩難過、快樂一點。有人會說：『謝謝你，你很好。』聽到這些覺得好鼓舞，原來我幫到他們。

大敵當前，醫院內每個崗位都都站在同一陣線，阿B說有種共同努力的使命感。

抗疫面前別自私

訪問當日，阿B剛完成兩星期的急症室工作。她說壓力頗大，也會精神緊張，最擔心的是假如病了，就會傳染家人。「只要出現少許病徵就會驚。早前試過有咳，體溫較平常高，就擔心是否染了病。後來多喝了水，身體就沒事。」

急症室崗位結束，隨之迎來兩星期隔離病房生活，樂觀的阿B表示「唔擔心得咁多」，抱隨遇而安的心態。站在抗疫最前線。

她指有許多有心的醫護想幫助社區，呼籲院方公平地提供足夠裝備、公開存量，病人亦需誠實交代行蹤，否則就如「推醫護去死」。

假如不坦誠，不單會傷害醫護，也會連累家人和社區。不要因害怕14天隔離而自私，要為己為人。 物資配給、病人合作同樣重要，只要有足夠防護，開工時的壓力也能減少，不用分分秒秒都擔心面前是疑似個案。

記者：吳霆俊