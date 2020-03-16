房協觀塘花園大廈「暫租住屋」收745宗申請

▲ 房協觀塘花園大廈「暫租住屋」收逾七百宗申請

香港房屋協會(房協)表示，轄下觀塘花園大廈推出的「暫租住屋」過渡性房屋出租計劃已於3月10日截止申請，總共收到745宗申請，分別來自三人家庭(374宗)、四人家庭(307宗)及五人家庭(64宗)。

房協將於4月1日進行電腦抽籤以決定申請人的優先次序號碼，然後會按合資格申請人的優先次序號碼及家庭人數，發信邀請申請人進行審核及單位編配程序。

若申請人接受獲編配的單位，須辦理簽署暫准居住證手續，首批成功申請家庭預計可於今年第二季入伙。申請人只有一次獲配單位的機會，如放棄該次機會或獲邀而沒有出席編配單位程序，其申請會被取消。

房協現正為觀塘花園大廈(二期)進行重建規劃研究。並將納入第一期重建的燕子樓及喜鵲樓的空置單位翻新，用作過渡性房屋，供合資格的公屋輪候家庭申請暫住，以善用現有房屋資源。首批單位共有20多個，當進行重建前再有租戶遷出，有關單位亦會翻新作「暫租住屋」。

申請人如有查詢，可致電計劃熱線8103-0330或瀏覽房協網頁(https://www.hkhs.com/tc/application/t-home)查閱計劃詳情。

責任編輯 李志強