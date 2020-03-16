【新冠肺炎】外遊後輸入個案增加　張竹君：可以說是第二波爆發

▲ （左）張竹君近日的輸入性個案明顯增多。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未退，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）交代有關疫情情況。本港今日再多７宗確診個案，另有2宗初步陽性個案。

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張竹君指現時不是所有都可以輸入性個案都可以成功追蹤到，擔心會有第二波爆發，又指輸入性個案明顯增多，輸入性個案有機會傳染給緊密接觸者，在無法找到所有輸入性個案及無病徵患者下，認為社區爆發機會大大增加。加上內地疫情嚴重，陸續都有港人回港，在不可能禁止香港人回港下，亦無法將所有從外地回來的港人送到檢疫中心隔離，認為家居措施會是比較可行的方法。

針對健康申報表的虛報問題，她表示沒有辦法即時處理虛報的個案，部分個案沒有發燒症狀，因此入境時的體溫監察未能成功找到所有患者，也認為部分人在填寫健康申報表時未必刻意隱瞞病情，可能事後回想起才發現自己早幾日曾出現有病徵，因此很難作出相關檢控。

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記者：郭家穎