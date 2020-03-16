【新冠肺炎】東區醫院醫生初步確診出現肺花及發燒　曾到加拿大滑雪返港

▲ 東區醫院醫生曾與友人到溫哥華滑雪，今初步確診。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未退，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）交代有關疫情情況，其中一名東區醫院成為本港首宗醫護人員感染個案，不過該名醫護有外遊紀錄，曾與友人到加拿大滑雪。

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出兩宗初步陽性個案為朋友關係，其中42歲女士居住於大埔逸瓏灣16座，3月15日出現氣促及咳徵狀。期間有2至3日曾經上班工作，公司於官塘的Harbour square 2，其餘時間主要留在家中，3月6號由香港到溫哥華滑雪，15日乘坐國泰CX837商務客位回港，後來乘坐的士返屋企，潛伏期大部分時間於加拿大溫哥華滑雪場地。

而另一宗個案為42歲女士的同行朋友，據了解，該名為女醫生是41歲、東區醫院心臟科副顧問醫生，現在東區醫院留醫。中心初步調查顯示，二人曾一起到加拿大滑雪，該名女醫生返港後未有到醫院工作，現於病假當中，因此未有接觸病人和其他醫院同事。當知道其密切接觸者為初步陽性個案後，東區醫院已找她進行相關測試，現時未有嚴重不適的症狀，但有低燒及肺花情況，張竹君認為以上兩宗皆為輸入個案。

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記者：郭家穎