【新冠肺炎】東區醫院醫生初步確診成首例　曾到加拿大滑雪返港

▲ 張竹君指本日2宗初步陽性個案為朋友關係。（陳靜儀攝）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未退，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（16日）交代有關疫情情況。本港今日再多７宗確診個案，另有2宗初步陽性個案。

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2宗初步陽性個案為朋友關係，其中42歲女士居住於大埔逸瓏灣16座，3月15日出現氣促及咳徵狀。期間有2到3日曾經上班工作，公司於官塘的harbour square 2，其餘時間主要留在家中，3月6號由香港到溫哥華滑雪，15日乘坐國泰Cx837商務客位回港，後乘坐的士返屋企，潛伏期大部份時間於溫哥華滑雪場地。

另一宗個案為42歲女士的同行朋友，據了解，為女醫生為東區醫心臟科副顧問醫生。二人曾一起到加拿大滑雪，潛伏期內未曾上班工作，因此未有接觸病人和其他醫院同事，知道其密切接觸者為初步陽性個案後，東區醫院已找她進行相關測試，現時未有不適症狀，但有低燒及肺花情況，張竹君認為以上兩宗皆為輸入個案。

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記者：郭家穎