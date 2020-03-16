【肥仔潛力股】曾被醫生警告活不過40歲　SJ神童5個月勁減81磅變型男

▲ 曾被醫生警告活不過40歲，SJ神童5個月勁減81磅變型男。

肥仔都是潛力股！韓國男子組合Super Junior成員神童，自出道以來就以胖胖的身材示人，因為肥胖，令他的健康亮起紅燈，出現高血壓等問題，更曾被醫生警告可能活不過40歲。他在去年10月宣布減肥，經過5個月的努力，終於由255磅減至174磅。

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神童今（16日）於Instagram宣告減肥成功，原本體重達255磅的他成功減至174磅，一共減了81磅，腰圍亦由41吋，減少到32吋。

以前買衣服時很不方便，穿起來也不覺得帥。

他又分享多張減肥前後的對比照，並表示已經忘記以往胖胖的樣子。除了身形變化之外，神童提到健康方面亦得到改善，他的體脂肪由40減到13，「整個冬天都沒有感冒過。」

減重後，看到有變化的自己感到非常幸福，所以經常自拍...幾乎每天都上傳到SNS（社交媒體）上。

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至於令神童減肥的契機，就是因為曾被醫生警告「再不減肥可能40歲就會死」。神童出道以來曾試過以不同方法減肥，他前年曾自創「自律分配減肥法」，每天只吃低熱量的食物，成功在兩個月內減去11磅，但不久體重又反彈。

去年，他接受身體檢查時更被發現有高血壓、高血脂等問題，健康亮起紅燈的他，當時停止更所有演藝工作，決心減肥。他改變了減肥方法，不再靠捱餓減肥，而是重視規律飲食，一日吃三餐，以營養豐富食物為主，期間沒有暴飲暴食，同時保持良好睡眠，並尋求減肥診所協助，最終成功減磅。

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責任編輯：羅嘉欣