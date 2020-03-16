【香蕉成熟時】地捫官網教生熟香蕉功效　全熟香蕉可延緩衰老

▲ 不同顏色香蕉功效大不同。

選購香蕉時，很多人都會偏向購買黃澄澄或等待香蕉變全黃色時進食，但其實不論是青色、黃色還是帶有啡點的香蕉，都可以進食，並且有不同功效。

地捫於其Facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」向大家解構香蕉的不同效果，指出香蕉的成熟程度可分7個階段，各階段都有不同效果。

未熟青或半青半黃香蕉：

含有「難消化性麥芽糊精」，一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

四分之三至全黃香蕉：

味道香濃而且口感軟滑，含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

帶啡點的全熟香蕉：

含大量多酚，能延緩衰老。此外，研究顯示啡點越多，免疫活性越高，而且當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

地捫指，其實任何成熟階段的香蕉都可以食用，亦代表著不同作用及營養。

此外，東京大學做過一項研究發現，全熟香蕉含可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF），研究人員用老鼠做研究，餵食不同的水果，包括葡萄、蘋果、西瓜、菠蘿、梨、香蕉和柿子，發現食香蕉能增加白血球的數量、增強身體的免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。

報告更指，如果每天吃兩條黑斑點香蕉，持續一個月，除了抗癌，更可以有以下好處︰

1. 降血壓

可平衡體內的鈉，保持血壓穩定。

2. 增強心臟功能

減低缺血性中風機會達49%。

3. 改善腸道健康

對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

【梅花點蕉】東京大學研究梅花點香蕉可抗癌 一日食兩條熟蕉改善腸道健康

責任編輯：楊宛茜