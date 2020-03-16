  • 22°C
香港時間 : 2020316日 (一) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【香蕉成熟時】地捫官網教生熟香蕉功效　全熟香蕉可延緩衰老

健康 17:20 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

不同顏色香蕉功效大不同。

選購香蕉時，很多人都會偏向購買黃澄澄或等待香蕉變全黃色時進食，但其實不論是青色、黃色還是帶有啡點的香蕉，都可以進食，並且有不同功效。

地捫於其Facebook專頁「Del Monte Fresh HK地捫鮮果」向大家解構香蕉的不同效果，指出香蕉的成熟程度可分7個階段，各階段都有不同效果。

未熟青或半青半黃香蕉：

含有「難消化性麥芽糊精」，一種類似膳食纖維的成分，有穩定血糖作用，而且不易被小腸吸收，但可被腸道細菌發酵，改善腸道健康。

四分之三至全黃香蕉：

味道香濃而且口感軟滑，含豐富維他命B2、B6及C能促進新陳代謝，具有美白養顏效果。當中所含的鉀及鎂，能消除疲勞，減少運動時抽筋機會。

帶啡點的全熟香蕉：

含大量多酚，能延緩衰老。此外，研究顯示啡點越多，免疫活性越高，而且當中的磷脂質，能有助抑制胃潰瘍，幫助消化。

地捫指，其實任何成熟階段的香蕉都可以食用，亦代表著不同作用及營養。

此外，東京大學做過一項研究發現，全熟香蕉含可對抗癌細胞的「腫瘤壞死因子」（簡稱TNF），研究人員用老鼠做研究，餵食不同的水果，包括葡萄、蘋果、西瓜、菠蘿、梨、香蕉和柿子，發現食香蕉能增加白血球的數量、增強身體的免疫力及製造出抗癌物質腫瘤壞死因子。

報告更指，如果每天吃兩條黑斑點香蕉，持續一個月，除了抗癌，更可以有以下好處︰

1. 降血壓

可平衡體內的鈉，保持血壓穩定。

2. 增強心臟功能

減低缺血性中風機會達49%。

3. 改善腸道健康

對胃灼熱、肚瀉及便秘都有幫助。

【梅花點蕉】東京大學研究梅花點香蕉可抗癌　一日食兩條熟蕉改善腸道健康

責任編輯：楊宛茜

生活智慧 食用安全 養生 膳食纖維 便秘 營養素 維他命 健康問題

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】