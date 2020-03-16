【醫護崩潰】意大利醫護不眠不休抗疫　護士累趴鍵盤前醫生2周沒見兒子

▲ 意大利醫護齊心對抗新冠肺炎症情，身心感疲累，並犧牲了家人相處的時刻。

新型冠狀病毒肺炎大流行，繼中國之外，意大利是第2個國家最多新冠肺炎確診個案，截止3月16日有逾2萬宗個案，當中有1,809死亡個案。面對嚴峻疫情，意大利醫護身心俱疲，他們在網上分享相片及感受都成為熱話，民眾紛紛為他們打氣。

綜合意大利外媒報道，近日一張當地身穿防疫裝備的醫護人員累到趴在鍵盤前睡著的照片被瘋傳，照片中的主角是女護士Elena Pagliarini，她在疫情重災區北部倫巴底大區（Lombardy），有關照片被瘋傳，她感到不知所措，像展示了自己脆弱的一面感到尷尬，然而很多網民看過照片後為她打氣，她才釋懷。

其實我不覺得特別累，必要時我可以連續不眠不休工作24小時，但我有感焦急，因為我們正在和一個未知的敵人（新冠肺炎）戰鬥。

▲ 意大利一名護士身穿保護服及口罩，累極伏在電腦鍵盤前。（圖片︰Andrea Vogt Twitter）

醫生爸爸沒見兒子2星期

另一方面，同在疫情重災區Lombardy的貝加莫（Bergamo）鎮上，醫生Daniele Macchini，於3月7日在其facebook「Daniele Macchini」發布超長帖文分享實況，希望網民廣傳一起正視疫情的嚴重性。

當中他提及同事面對著戰爭，平時沒人用的病房逐一被填滿，醫護人員工作不停，然而大家努力抗疫，會主動詢問同事有何幫忙。

身為爸爸的他提及自己已2星期沒有回家，不見兒子及家人已很長時間了。一來工作忙，二來擔心有機會將病毒感染家人，尤其擔心有健康問題年紀大的祖母。

我只能留著眼淚看兒子照片，又或打視像電話給他，一解思念。

於上周四（12日），法媒表示貝加莫鎮上約50名醫生感染了新冠肺炎，而Puglia一間醫院就有76名員工因接觸到肺炎患者需接受隔離。

【新冠肺炎】疫情肆虐意大利醫護疲於奔命 護士堅守崗位「滿臉印痕」訴辛酸

責任編輯︰王俊賢