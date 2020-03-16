【新冠肺炎】多4名確診者康復　1人情況轉差現危殆

▲ （ 陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情未退，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲醫生今（16日）公布相關個案情況。

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庾慧玲指，截至今午12時，醫管局向衛生署情報81宗懷疑個案，現時共有160位病人正在留院接受隔離治療。過去24小時再多3名確診病人康復出院，分別為26、107、128號病人，另第111號病人亦已康復，惟需待太太於檢役中心離開後才可接走，現轉至東華三院醫院留醫。有87名確診病人及1名疑似確診病人康復出院。

而在病床使用方面，公院負壓病床數目維持954張；負壓病房的數目維持在507間，其使用量分別是37.2%及60.2%。

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仍然有65名確診病人分別在12間醫院接受治療，64宗情況穩定，當中第199名59歲男病人情況危殆，入院後曾給他作三種治療及加抗生素，肺片左中部多了花，懷疑情況轉差，現於深切治療部留醫。有兩名早前於日本的確診病人正處於瑪麗醫院及屯門醫院留醫，現時情況穩定。

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紅十字會今日宣布，即日起，近期離港港人回港後，或與確診病人有密切接觸者需暫緩捐血28天，而確診患者則需暫緩捐血180日。

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責任編輯：鄧凱文