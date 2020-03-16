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【新冠肺炎】城巴工會：未能排除車長工作時受感染　促城巴提供足夠裝備予員工

社會 17:21 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

第149宗男患者屬城巴車長，曾駕駛90、96及98號線。（車耀開攝）

本港新冠肺炎疫情未止，昨日確診的第149宗個案涉及一名城巴車長，城巴今凌晨公布有關涉事車長3月11日至13日上班負責下午更駕駛工作，曾駕駛90、96及98號線；強調當值期間一直有戴口罩，城巴安排有關巴士徹底消毒清潔。

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城巴職工會表示，巴士每日接載數以百萬計的乘客，有入境自行檢疫人士或隱形患者乘搭便可傳播病毒，一架巴士亦有機會於不同巴士路線使用，令傳播風險提高；認為涉事車長雖曾有外遊紀錄，惟亦不能完全排除在工作期間受感染的可能。

工會要求，署方及城巴公司須公開有否已確診患者，曾經乘搭涉事巴士，以確實受感染途徑，巴士公司亦應加強車廂消毒，提供足夠裝備予員工，包括每日2個口罩，同時交待有關個人保護裝備儲備量可持續供應的日數。

工會估計，或將有員工因涉事車長的感染以需要隔離，強調公司須予有關員工有合理薪酬安排，包括為因工作關係而被隔離檢疫的員工支全薪，一旦不幸因而被感染，亦必須要將參照「職業病」相關補償方法。

城巴職工會亦促，城巴公司張貼告示於當眼位置，呼籲上車乘客戴口罩保障健康，並在車上廣播系統將提示乘客戴口罩之錄音設定為優先廣播。

確診城巴車長曾駕駛90、96及98號線的時間及地點。

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責任編輯：陳正怡

職業病 疫情 城巴 新冠肺炎 武漢肺炎

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