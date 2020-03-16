【新冠肺炎】酒商疫情影響生意暴跌9成　業界倡港府資助半年租金度難關

▲ 香港酒類行業協會認為，不少酒商及食品供應商，並沒有受惠於政府推出的防疫抗疫基金。（冼偉倫攝）

港府早前以300億防疫抗疫基金，推出14項措施援助受影響企業，惠及零售業、餐飲業、旅遊業等，香港酒類行業協會與香港食品委員會於今（16日）召開記者會指，不少酒商及食品供應商，並沒有受惠於防疫抗疫基金。

香港酒類行業協會執行會長周炳信表示，酒類行業及食品供應批發商，與餐飲及零售業的關係緊緊相扣，唇齒相依，當餐飲及零售業市道低迷，會直接牽連供應商，引致企業積壓貨品，資金拮據，瀕危倒閉，如情況持續惡化下去，不難想像社會出現企業倒閉潮，失業潮；他解釋，以自己為例，疫情影響下酒商生意額跌逾5成，不少酒因賣不出而積存已久，影響資金流。

他指，餐飲業是酒類供應商的重要客戶群，加上旅遊業及酒店業的興衰也間接影響酒類行業的存亡；由於香港的店舖「租金貴、面積細」，餐館酒樓及零售店面貨品存庫較少，一般都由供應商儲備貨品隨時付運，因此市道低迷引至貨品嚴重積壓，而食品更面對保質期的風險。

香港食品委員會主席吳永恩表示，不少食品因賣不出而積存，當食用限期愈接近，對貨主的壓力愈大，業界需研究疫情後如何盡快出售貨品。他又指，由反修例至今影響零售業的時間「非常長」，包括零售、供應、批發無一倖免，希望疫情盡快受控，當局可推出措施助行業渡難關。

長和翡翠香港貿易公司總經理劉偉信表示，自己從事逾30年葡萄酒進口及批發，自疫情爆發後營業額急跌9成，形容現時情況是「有生打工以來從未試過如此辛苦」。

劉偉信指出，現時全港有逾千間經營酒類零售或批發的公司，租金及員工薪金為業界主要經營成本。受疫情影響，零售及餐飲業對酒類需求減少，不少批發商積壓大量貨物於倉庫，但又需應付倉租等開支，導致影響公司現金流。他續稱，現時政府的零售業資助計劃未能涵蓋僅有批發業務的公司，建議政府除應預留款項資助業界舉辦項目，按公司規模提供為期3至6個月不等的租金資助，協助他們度過難關，避免倒閉。

香港酒類行業協會及香港食品委員會建議，政府「派錢不要一下子派清光」，應預留預算以作振興市道的後續項目，振興零售市道；又提議當局可在零售業資助計劃中預留3億，以「振興市道」專項基金的形式讓不同的行業協會或專業團體之非牟利組織申請資助舉辦項目，為期18個月；每一個項目申請以10萬元為上限，則可以資助超過300個項目。

另外，香港酒類行業協會將在 4 月10至13日在中環海濱活動空間舉辦一個促銷展覽活動名為「百寶市集」清貨祭，以清貨、減價為主題的市集活動，商戶涵蓋飲品、食品、美容用品、家庭用品等，周炳信解釋，如疫情能及時過去，舉辦活動能鼓勵市民消費，重新營造社會氣氛，不過協會指，需視乎疫情發展，若至4月仍未見好轉，活動或會取消。

記者：洪芷晴、林洋