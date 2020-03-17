【超年輕婆婆】36歲升呢做婆婆湊兩孫　女兒感激母親奉獻青春：媽媽辛苦了

▲ 台灣一位媽媽在36歲時成為婆婆，更為了照顧女兒及孫兒們遠離家鄉。

上一代人比較早婚，20歲成為父母屬平常事，台灣一名2孩媽媽在Facebook分享，其媽媽在36歲就成為婆婆，擔心她未能照顧「一打二」，主動提出幫忙照顧，並因此離開家鄉越南留在台灣，讓她感動直呼，「我的媽媽真偉大！」。

該名台灣媽媽米格在Facebook群組「爆廢公社二館」發帖，附有一張年輕女子抱著嬰兒的照片，旁邊還有年紀較大的男孩坐在嬰兒椅上面。她提到媽媽在36歲抱孫子，38歲再次成為婆婆抱孫女，害怕女兒未能照顧兩個孩子，常常帶著飯盒去找她，甚至幫忙打掃和照顧孩子。帖文中更提及，米格媽媽離開自己的家鄉越南來到台灣，即使過程中遇到不公平或歧視，她也要留在台灣陪伴兩個女兒。

▲ 米格在Facebook群組上傳一張照片，謝謝年輕的媽媽幫忙照顧孩子。（受訪者授權轉載）

媽媽的早婚影響女兒的結婚觀念

米格接受TOPick的訪問表示，媽媽是越南人，早在17歲時已生下她，成為年輕媽媽。媽媽的早婚影響米格的結婚觀念，現年21歲的米格在19歲時誕下大兒子，當時媽媽只有36歲就成為婆婆，

我希望能跟她一樣，不到40歲孩子就長大，我就自由了，可以用朋友的方式與孩子相處。

成為婆婆變成慈母

即使米格在叛逆期經常曠課走堂，時常不回家，害得媽媽四處找女兒，但媽媽還是會嚴厲管教，體罰米格。但是，媽媽成為婆婆之後，卻將以前嚴厲管教女兒的方式拋諸腦後，「現在都告訴我要對孩子好好說，不要打他們，還露出很心疼孩子的樣子。」

媽媽在台受到不公平對待

因媽媽是越南人，在台灣常常受到不公平的對待。米格憶述，

有一次一個大嬸在銀行門口大罵我媽媽是死越南人，看到就討厭，但我媽媽就只對她微笑，沒有作任何反擊。

但米格心裡卻看不過眼，生氣對著大嬸破口大罵，媽媽反而勸架，「不要跟她計較，這樣反而成為她討厭的那種人。」即使媽媽心裡難過，還是回到家裡自己悄悄地掉眼淚。米格表示，明明媽媽可以回去越南照顧雙親，不被歧視，但是為了她們兩姐妹，就留在台灣陪伴她們。

米格的父母早在她4歲時分開，她感謝媽媽奉上自己的青春照顧她和孩子，她最想跟媽媽說，

她的青春都在照顧我、妹妹和孫子們，媽媽辛苦了，希望你身體健康，我會好好照顧你，陪你很久。

網民：媽媽真的好美

有網民看到婆婆的照片紛紛表示羨慕，「我36歲才當媽媽」、「很強吧！我沒遇過比她早的」、「媽媽真的好美，你們家的基因都很好」。但也有網民同樣表示自己的媽媽也是年輕婆婆，在36歲成為婆婆。

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記者：梁節儀