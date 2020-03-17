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【口罩供應】網購口罩難分真與假？從包裝盒Barcode睇清口罩公司註冊地

健康 12:58 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

透過產品包裝上的Barcode，可得知口罩公司所屬地區。

新冠肺炎疫情肆虐，市民都透過不同途徑購買口罩，市面上口罩款式不同，產地不同，來源地不同，包裝盒上印有日文字肯定是日本製造？購買口罩及其他防疫用品時，想知道產品公司的註冊地，只需要看產品包裝上的條碼（barcode），透過前置碼便一清二楚！TOPick為大家拆解條碼的玄機。

條碼上的數字代表甚麼？

相片來源：GS1網站

根據香港貨品編碼協會的資料，顯示於產品包裝上的條碼有幾類，以香港常用的「EAN-13」條碼為例，條碼數字分為4個部分：

  • 首3位數字：「地區編號」。
  • 中間部分：「公司編號」、「產品編號」。
  • 最後一位數字：「終檢碼（check digit）」，用來檢查頭12個數字有否出錯。

另一類「EAN-8」則只會包含「地區編號」、產品編號及終檢碼。

首3位數字是代表該公司的所在地，而非生產地，即公司在香港，廠房在大陸，申請的條碼都會是489（香港）。

條碼分很多種類嗎？

零售商品的條碼以EAN為現今主要通行系統，分別有長版及短版。

「EAN-13」含13位數字，不含英文字母；「EAN-8」則只含8位數字，適合用在較細小的產品上，如香口膠、橡皮擦，需要特別申請。

除了以上基本商品條碼，亦有較大眾熟悉的條碼應用，如ISBN（International Standard Book Number）及ISSN（International Standard Serial Number），即國際標準書號及國際標準期刊號。

各地地區編號

編號 地區

00001 - 00009
0001 - 0009
001 - 019
030 - 039
060 - 139		 美國
300 - 379 法國
380 保加利亞
383 斯洛文尼亞
385 克羅地亞
387 波斯尼亞和黑塞哥維那
389 蒙特尼哥羅
400 - 440 德國
450 - 459 & 490 - 499 日本
460 - 469 俄羅斯
470 吉爾吉斯
471 台灣
474 愛沙尼亞
475 拉脫維亞
476 阿塞拜疆
477 立陶宛
478 烏茲別克
479 斯里蘭卡
480 菲律賓
481 白俄羅斯
482 烏克蘭
483 土庫曼斯坦
484 摩爾多瓦
485 阿美尼亞
486 格魯吉亞
487 哈薩克
488 塔吉克
489 香港
500 - 509 英國
520 - 521 希臘
528 黎巴嫩
529 塞浦路斯
530 阿爾巴尼亞
531 北馬其頓
535 馬爾他
539 愛爾蘭
540 - 549 比利時及盧森堡
560 葡萄牙
569 冰島
570 - 579 丹麥
590 波蘭
594 羅馬尼亞
599 匈牙利
600 - 601 南非
603 加納
604 塞內加爾
608 巴林
609 毛里裘斯
611 摩洛哥
613 阿爾及利亞
615 尼日利亞
616 肯雅
617 喀麥隆
618 象牙海岸
619 突尼西亞
620 坦桑尼亞
621 敘利亞
622 埃及
623 汶萊
624 利比亞
625 約旦
626 伊朗
627 科威特
628 沙特阿拉伯
629 阿拉伯聯合酋長國
640 - 649 芳蘭
690 - 699 中國
700 - 709 挪威
729 以色列
730 - 739 瑞典
740 危地馬拉
741 薩爾瓦多
742 洪都拉斯
743 尼加拉瓜
744 哥斯達黎加
745 巴拿馬
746 多明尼加
750 墨西哥
754 - 755 加拿大
759 委內瑞拉
760 - 769 瑞士
770 - 771 哥倫比亞
773 烏拉圭
775 秘魯
777 玻利維亞
778 - 779 阿根廷
780 智利
784 巴拉圭
786 厄瓜多爾
789 - 790 巴西
800 - 839 意大利
840 - 849 西班牙
850 古巴
858 斯洛伐克
859 捷克共和國
860 塞爾維亞
865 蒙古
867 北韓
868 - 869 土耳其
870 - 879 荷蘭
880 南韓
883 緬甸
884 柬埔寨
885 泰國
888 新加坡
890 印度
893 越南
896 巴基斯坦
899 印尼
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930 - 939 澳洲
940 - 949 紐西蘭
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【口罩供應】facebook代購口罩假貨湧現　認清不同地區醫用口罩標準

責任編輯：羅嘉欣

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