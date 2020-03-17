【口罩供應】網購口罩難分真與假？從包裝盒Barcode睇清口罩公司註冊地

▲ 透過產品包裝上的Barcode，可得知口罩公司所屬地區。

新冠肺炎疫情肆虐，市民都透過不同途徑購買口罩，市面上口罩款式不同，產地不同，來源地不同，包裝盒上印有日文字肯定是日本製造？購買口罩及其他防疫用品時，想知道產品公司的註冊地，只需要看產品包裝上的條碼（barcode），透過前置碼便一清二楚！TOPick為大家拆解條碼的玄機。

條碼上的數字代表甚麼？

▲ 相片來源：GS1網站

根據香港貨品編碼協會的資料，顯示於產品包裝上的條碼有幾類，以香港常用的「EAN-13」條碼為例，條碼數字分為4個部分：

首3位數字：「地區編號」。

中間部分：「公司編號」、「產品編號」。

最後一位數字：「終檢碼（check digit）」，用來檢查頭12個數字有否出錯。

另一類「EAN-8」則只會包含「地區編號」、產品編號及終檢碼。

首3位數字是代表該公司的所在地，而非生產地，即公司在香港，廠房在大陸，申請的條碼都會是489（香港）。

條碼分很多種類嗎？

零售商品的條碼以EAN為現今主要通行系統，分別有長版及短版。

「EAN-13」含13位數字，不含英文字母；「EAN-8」則只含8位數字，適合用在較細小的產品上，如香口膠、橡皮擦，需要特別申請。

除了以上基本商品條碼，亦有較大眾熟悉的條碼應用，如ISBN（International Standard Book Number）及ISSN（International Standard Serial Number），即國際標準書號及國際標準期刊號。

各地地區編號

編號 地區

00001 - 00009

0001 - 0009

001 - 019

030 - 039

060 - 139 美國 300 - 379 法國 380 保加利亞 383 斯洛文尼亞 385 克羅地亞 387 波斯尼亞和黑塞哥維那 389 蒙特尼哥羅 400 - 440 德國 450 - 459 & 490 - 499 日本 460 - 469 俄羅斯 470 吉爾吉斯 471 台灣 474 愛沙尼亞 475 拉脫維亞 476 阿塞拜疆 477 立陶宛 478 烏茲別克 479 斯里蘭卡 480 菲律賓 481 白俄羅斯 482 烏克蘭 483 土庫曼斯坦 484 摩爾多瓦 485 阿美尼亞 486 格魯吉亞 487 哈薩克 488 塔吉克 489 香港 500 - 509 英國 520 - 521 希臘 528 黎巴嫩 529 塞浦路斯 530 阿爾巴尼亞 531 北馬其頓 535 馬爾他 539 愛爾蘭 540 - 549 比利時及盧森堡 560 葡萄牙 569 冰島 570 - 579 丹麥 590 波蘭 594 羅馬尼亞 599 匈牙利 600 - 601 南非 603 加納 604 塞內加爾 608 巴林 609 毛里裘斯 611 摩洛哥 613 阿爾及利亞 615 尼日利亞 616 肯雅 617 喀麥隆 618 象牙海岸 619 突尼西亞 620 坦桑尼亞 621 敘利亞 622 埃及 623 汶萊 624 利比亞 625 約旦 626 伊朗 627 科威特 628 沙特阿拉伯 629 阿拉伯聯合酋長國 640 - 649 芳蘭 690 - 699 中國 700 - 709 挪威 729 以色列 730 - 739 瑞典 740 危地馬拉 741 薩爾瓦多 742 洪都拉斯 743 尼加拉瓜 744 哥斯達黎加 745 巴拿馬 746 多明尼加 750 墨西哥 754 - 755 加拿大 759 委內瑞拉 760 - 769 瑞士 770 - 771 哥倫比亞 773 烏拉圭 775 秘魯 777 玻利維亞 778 - 779 阿根廷 780 智利 784 巴拉圭 786 厄瓜多爾 789 - 790 巴西 800 - 839 意大利 840 - 849 西班牙 850 古巴 858 斯洛伐克 859 捷克共和國 860 塞爾維亞 865 蒙古 867 北韓 868 - 869 土耳其 870 - 879 荷蘭 880 南韓 883 緬甸 884 柬埔寨 885 泰國 888 新加坡 890 印度 893 越南 896 巴基斯坦 899 印尼 900 - 919 奧地利 930 - 939 澳洲 940 - 949 紐西蘭 955 馬來西亞 958 澳門

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責任編輯：羅嘉欣