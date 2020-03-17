【口罩供應】網購口罩難分真與假？從包裝盒Barcode睇清口罩公司註冊地
健康 12:58 2020/03/17
新冠肺炎疫情肆虐，市民都透過不同途徑購買口罩，市面上口罩款式不同，產地不同，來源地不同，包裝盒上印有日文字肯定是日本製造？購買口罩及其他防疫用品時，想知道產品公司的註冊地，只需要看產品包裝上的條碼（barcode），透過前置碼便一清二楚！TOPick為大家拆解條碼的玄機。
條碼上的數字代表甚麼？
根據香港貨品編碼協會的資料，顯示於產品包裝上的條碼有幾類，以香港常用的「EAN-13」條碼為例，條碼數字分為4個部分：
- 首3位數字：「地區編號」。
- 中間部分：「公司編號」、「產品編號」。
- 最後一位數字：「終檢碼（check digit）」，用來檢查頭12個數字有否出錯。
另一類「EAN-8」則只會包含「地區編號」、產品編號及終檢碼。
首3位數字是代表該公司的所在地，而非生產地，即公司在香港，廠房在大陸，申請的條碼都會是489（香港）。
條碼分很多種類嗎？
零售商品的條碼以EAN為現今主要通行系統，分別有長版及短版。
「EAN-13」含13位數字，不含英文字母；「EAN-8」則只含8位數字，適合用在較細小的產品上，如香口膠、橡皮擦，需要特別申請。
除了以上基本商品條碼，亦有較大眾熟悉的條碼應用，如ISBN（International Standard Book Number）及ISSN（International Standard Serial Number），即國際標準書號及國際標準期刊號。
|編號
|地區
|
00001 - 00009
0001 - 0009
001 - 019
030 - 039
060 - 139
|美國
|300 - 379
|法國
|380
|保加利亞
|383
|斯洛文尼亞
|385
|克羅地亞
|387
|波斯尼亞和黑塞哥維那
|389
|蒙特尼哥羅
|400 - 440
|德國
|450 - 459 & 490 - 499
|日本
|460 - 469
|俄羅斯
|470
|吉爾吉斯
|471
|台灣
|474
|愛沙尼亞
|475
|拉脫維亞
|476
|阿塞拜疆
|477
|立陶宛
|478
|烏茲別克
|479
|斯里蘭卡
|480
|菲律賓
|481
|白俄羅斯
|482
|烏克蘭
|483
|土庫曼斯坦
|484
|摩爾多瓦
|485
|阿美尼亞
|486
|格魯吉亞
|487
|哈薩克
|488
|塔吉克
|489
|香港
|500 - 509
|英國
|520 - 521
|希臘
|528
|黎巴嫩
|529
|塞浦路斯
|530
|阿爾巴尼亞
|531
|北馬其頓
|535
|馬爾他
|539
|愛爾蘭
|540 - 549
|比利時及盧森堡
|560
|葡萄牙
|569
|冰島
|570 - 579
|丹麥
|590
|波蘭
|594
|羅馬尼亞
|599
|匈牙利
|600 - 601
|南非
|603
|加納
|604
|塞內加爾
|608
|巴林
|609
|毛里裘斯
|611
|摩洛哥
|613
|阿爾及利亞
|615
|尼日利亞
|616
|肯雅
|617
|喀麥隆
|618
|象牙海岸
|619
|突尼西亞
|620
|坦桑尼亞
|621
|敘利亞
|622
|埃及
|623
|汶萊
|624
|利比亞
|625
|約旦
|626
|伊朗
|627
|科威特
|628
|沙特阿拉伯
|629
|阿拉伯聯合酋長國
|640 - 649
|芳蘭
|690 - 699
|中國
|700 - 709
|挪威
|729
|以色列
|730 - 739
|瑞典
|740
|危地馬拉
|741
|薩爾瓦多
|742
|洪都拉斯
|743
|尼加拉瓜
|744
|哥斯達黎加
|745
|巴拿馬
|746
|多明尼加
|750
|墨西哥
|754 - 755
|加拿大
|759
|委內瑞拉
|760 - 769
|瑞士
|770 - 771
|哥倫比亞
|773
|烏拉圭
|775
|秘魯
|777
|玻利維亞
|778 - 779
|阿根廷
|780
|智利
|784
|巴拉圭
|786
|厄瓜多爾
|789 - 790
|巴西
|800 - 839
|意大利
|840 - 849
|西班牙
|850
|古巴
|858
|斯洛伐克
|859
|捷克共和國
|860
|塞爾維亞
|865
|蒙古
|867
|北韓
|868 - 869
|土耳其
|870 - 879
|荷蘭
|880
|南韓
|883
|緬甸
|884
|柬埔寨
|885
|泰國
|888
|新加坡
|890
|印度
|893
|越南
|896
|巴基斯坦
|899
|印尼
|900 - 919
|奧地利
|930 - 939
|澳洲
|940 - 949
|紐西蘭
|955
|馬來西亞
|958
|澳門
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責任編輯：羅嘉欣