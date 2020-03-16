11歲女童疑遭煙頭灼額頭影裸照　6男4女童黨被控還押候訊

▲ （經濟日報資料圖片）

11歲女童涉於2月始在大埔區遭欺凌虐打，包括以煙頭灼額頭、用水淋撥及以木枝和垃圾桶等毆打，女童更於商場殘疾廁所被拍下裸照傳閱，10名10至14歲男女被控有意圖而傷人、襲擊致造成身體傷害及製作兒童色情物品等共5罪，案件今（16日）於觀塘裁判法院少年庭提堂，被告暫毋須答辯，案件押後至4月20日再提堂，以待警方進一步調查，期間各被告交由兒童及青少年院看管。

6男4女被告年齡介乎10至14歲，被控2項有意圖而傷人、1項普通襲擊、1項襲擊致造成身體傷害及1項製作兒童色情物品。

其中3名被告被控於2020年2月某日於大埔某屋苑有意圖而傷害女童X；4名被告被控於2020年3月10日於大埔同一屋苑平台普通襲擊X；5名被告同被控於同日在大埔某屋邨附近涼亭襲擊X致造成身體傷害；9名被告被控於同日在該屋邨商場地下殘疾廁所製作兒童色情物品，即拍攝X裸照；6名被告被控於同年3月11日於大埔另一屋邨梯間有意圖而傷害X。

控方申請押後案件待警方作進一步調查，包括等待事主X進行認人手續，警方須檢驗被告手機及查找閉路電視片段等，並反對各被告保釋。署理主任裁判官拒絕各被告保釋申請，押後案件至4月20日於粉嶺裁判法院少年庭再訊，期間10名被告由兒童及青少年院看管。

據悉，事主疑遭煙頭灼額頭及淋水，被木枝和垃圾桶毆打等，事主另疑於殘疾廁所被拍下裸照傳閱，事後事主的頸部、額頭及手臂等受傷，目前仍留院治療。

記者：林欣樂