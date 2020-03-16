【冷血虐兒】狠毒繼父打死4歲兒丟出家門　案情逆轉揭媽媽見死不救伴屍18小時

▲ 台灣狠毒繼父涉嫌毆打兒子丟出家門致死一案，警方揭發生母全程目擊事件，有見死不救之嫌。

轟動台灣的繼父虐殺繼子一案，迅速有新進展！一名冷血繼父疑不滿4歲繼子不願吃晚飯，在酒後下發狂徹夜痛毆繼子至不省人事，凌晨4時更將他丟出屋外致死，直至生母返家才揭發事件。不過，案件今日有驚人發展，警方調查後發現媽媽原來一直目睹事件，有人更見到媽媽將兒子抱回屋內，推算出兩夫婦已伴屍18小時才報警。

綜合台灣傳媒報道，繼父虐殺繼子一案有逆轉案情，前天（14日）34歲姓陳男子與子女晚飯期間，疑不滿4歲幼子不願吃飯，向幼子罰企及罰跪，疑受酒精影響下，對幼子哭鬧更感煩躁，竟對幼子拳打腳踢，又用掃把狂毆，導致幼子嘔吐至不省人事。

【冷血虐兒】疑不滿繼子吃晚飯哭鬧下毒手 繼父徹夜痛毆4歲兒丟出家門斃命

至凌晨4時，陳男將陷入昏迷的幼子丟出家門的馬路旁，自己卻倒頭大睡，兒子最後因內出血過多身亡。

媽媽早已抱回兒子入屋急救

謝姓的媽媽供稱自己是返家後，才驚覺兒子伏屍在馬路上，但警方質疑為何事隔18小時才報警，而又沒有途人發現。警方經調查後證實，原來媽媽一直目睹兒子被痛毆，疑沒有出手相救；有對面鄰居也目擊，媽媽有將男童抱回屋內，事前亦聽到孩子的哭聲，大到對面2樓都聽到。

媽媽將兒子抱入屋後，兩夫婦有感兒子情況不妙，曾自行對兒子進行急救不果，伴屍18小時後才決定報案。警方已將陳男拘捕，並將謝姓媽媽帶署調查。

與前夫育有3子女的謝姓媽媽，在前夫被判入獄後離婚，今年1月帶著3子女改嫁收入不穩的陳姓丈夫，一家五口居於彰化鹿港。有指陳男經常毆打孩子，屬高風險家庭。

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責任編輯︰王明芳