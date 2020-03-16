  • 21°C
香港時間 : 2020316日 (週一) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【愛兒遺物】乘九巴遺亡兒出世紙及火葬紙　港爸事隔5日終於尋回背囊︰麻煩大家對不起

親子 17:54 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

港爸找回背囊，找回亡兒的出世紙及葬紙。

日前有失去愛兒的港爸，在連登討論區發帖，表示自己乘搭巴士往屯門遺下背囊，希望找回背囊，因為內有亡兒的出世紙及葬紙，物品對他來說是對愛兒一種思念。一眾連登巴打幫助找失物，甚至九巴也發帖呼籲市民幫忙，一直未尋回有關物品。

於3月10日，在連登討論區，有網民爸爸發帖尋找失物帖文，標題為「急 有冇人係61x執到黑色背囊入面有我個仔出世仔同葬紙 」。有關帖文有大量連登巴打絲打留言及推文，希望出分力助發帖爸爸找回亡兒物品。

【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　連登巴打不眠不休助尋失物惜無功而還

帖文被網民廣泛Share，九巴fb 於11日晚發帖，號召大家幫忙尋回失物，指一位乘客乘搭路線61x時，遺留了一個黑色背包，入面有他小朋友的出世紙及葬紙，九巴希望一齊share有關帖子，可以助失主儘快尋回失物，又着失主可以主動聯絡九巴，而其他網民有任何資料都歡迎聯絡九巴。

早前爸爸表示一直未找回，有感可能是天意叫他放下，不要牽掛亡兒。今日（16日）有好消息，他在Telegram表示找回，是自己一直記錯，對大家表示抱歉及感激。

搵返啦，原來唔係留咗係車，係留咗喺餐廳。對唔住麻煩咗大家咁耐。

【愛兒遺物】港爸乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　九巴出帖與連登巴打一同助尋失物

爸爸表示完全忘記背囊留在餐廳，一直記錯留在巴士上，他表示是餐廳員工在銀包內搵到學生證，今日學校打給他才知道。

此外爸爸多謝大家關心，始終家人離世，需要時間平靜，希望事件告一段落。事件發生5日後终於失而復得，網民替他感到安慰，希望他跟家人好好平復心情。

【愛兒遺物】乘九巴遺亡兒出世紙及葬紙　港爸未能尋回︰或是天意叫我放低

責任編輯︰王俊賢

相關文章

【昏迷愛妻】孕妻發燒剖腹產子後腦膜炎昏迷　3孩爸爸深情守候盼奇蹟甦醒：絕不放棄她
13:57 2020/03/13
【昏迷愛妻】孕妻發燒剖腹產子後腦膜炎昏迷　3孩爸爸深情守候盼奇蹟甦醒：絕不放棄她
腦退化伯伯赤腳迷路　九巴「堅姐」棄車助人：上得車我就有職責幫手
07:30 2018/10/05
腦退化伯伯赤腳迷路　九巴「堅姐」棄車助人：上得車我就有職責幫手
網絡熱話 爸媽心聲 家庭關係 巴士 屯門 九巴 Telegram 連登討論區

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】