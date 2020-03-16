【減肥大作戰】SJ神童5個月成功勁減81磅　不靠運動及地獄餐單健康減磅【內附減肥方法】

▲ SJ神童5個月靠4招健康減81磅。

韓星減肥法一直被認為辛苦又難以實行，但最近成功由255磅減至174磅的韓國男子團合Super Junior成員神童，就公開其健康減肥的方法。神童不靠運動、不靠地獄餐單，在5個月內成功減掉81磅的主要方法有4個。

▲ 神童成功減81磅。(神童IG)

神童表示，其實自己沒有特意運動，因為想展示不運動也可以這樣減肥。他坦言，如果運動的話，其實可以減得更快，不過減得太快，人們又會懷疑，所以他故意每星期都在做節目，讓觀眾可看到他的減肥全過程。

神童在電台節目及綜藝節目上，分享4個方法：

第1招：每日早、晚磅重

他表示，每日早、晚都會磅重，磅重的目的，是希望早晚都要維持相同的數字。他早上去完廁所會磅一次，睡覺之前亦會磅一次。

他解釋，要早、晚體重都一樣是很難的，所以如要讓數字保持的話，早、中、晚飯都要以一樣的份量，在一樣的時間進吃。

當這個飲食習慣成規律，早、晚上的體重就會一致。這樣，就可以依靠睡覺時燃燒脂肪，翌日早上體重就會下降。就這樣循環下去，體重就會每日一點點地下降。

第2招：早睡早起，規律作息

神童表示，如按照計劃的話，他每晚11點會睡覺，早上7點起床，正好睡足8小時。

第3招：改善飲食習慣

減肥時，神童將早飯、中飯、晚飯、睡覺，這四者間隔規定為5小時。每餐都會進食一樣份量的食物，並在規定的時間進食，養成規律。他解釋，如進食一餐後要消化掉，脂肪燃燒的時間需要5小時，所以他早上8點食早餐，1點食午飯、6點食晚飯、11點睡覺。

第4招：戒口

雖然神童這次減肥不靠運動、不捱餓，但不代表他不用戒口。他在節目中透露減肥期間自己已戒食炸雞、飲冰水，有時會進食玄米麵包。他解釋因為人的身體如比平均高1度，燃脂的速度就會更快，所以他已改飲熱水，不喝冰水。就算要食炸雞，他也建議大家同時攝取膳食纖維，例如用生菜包著炸雞吃。

另外，他臨睡前2小時也不會喝水，因為這會影響睡眠質素，會不能沉睡。

健康亮紅燈 決心減肥

神童因為肥胖，令健康亮起紅燈，出現高血壓等問題，更被醫生警告可能活不過40歲。所以去年10月宣布減肥，經過5個月的努力，終於由255磅減至174磅。神童減肥的心路歷程，即睇：曾被醫生警告活不過40歲 SJ神童5個月勁減81磅變型男

責任編輯：楊宛茜