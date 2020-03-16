港大下學年開辦全港首個太空科學碩士課程　培訓學科專才及工程師

▲ 香港大學宣布下學年開辦全港首個「太空科學碩士課程」，圖為NASA 的Space X衛星。（港大提供，相片來源：NASA）

太空科學行業人才需求殷切，香港大學今日（16日）宣布，將於下學年（即2020至21學年）開辦全港首個「太空科學碩士課程」，希望培育新一代太空科學專才和工程師，全日制一年期課程學費21萬元，現正開始招生。

據2017年發布的《摩根士丹利報告》估計，全球太空產業收益將從2016年的3,500億美元，急增至2040年的1.4萬億美元，行業發展極具潛力。

課程總監及港大太空研究實驗室總監（LSR）Quentin Parker指出，隨著內地航天科學行業的蓬勃發展，對太空任務日益重視，不難預見日後對港澳和大灣區人才的需求將十分殷切，「中國單在2018年就發射了39枚衛星，是2017年的兩倍，亦比世上任何國家都多。香港作為全球大都會，具有穩固的國際聯繫以及大灣區的地理優勢，確實應該抓緊太空科學於內地以至全球的發展機遇。」

新課程覆蓋內地太空科學計劃，教學重點包括太空飛行推進、太空天氣概論、遙感探測、輻射探測與測量和小型衛星設計等實踐知識；課程高度跨學科，與地球科學系、統計及精算學系，以及電機電子工程系多個學部合作，鼓勵學生接觸包括太空科學創業、地球科學、數據科學、統計學和工程等廣泛領域。

▲ 學生有機會到包括中國航天科技集團公司北京空間機電研究所（BISME）等機構實習。（港大提供）

學員除了在港大太空研究實驗室實習外，還有機會到中國航天科技集團公司北京空間機電研究所（BISME）、上海航天技術研究院（SAST）、中國科學院空間應用工程與技術中心（CSU, CAS）、DFH衛星有限公司、浙江大學、意大利的帕多瓦大學（Padova-CISAS）和英國的自然史博物館等研究所和機構實習。

課程設有獎學金計劃，港大太空研究實驗室將提供兩個港幣5萬元的獎學金，中國科學院空間應用工程與技術中心亦有類似的獎學金計劃。課程現已接受報名，相關資料可瀏覽港大網頁。

責任編輯：馮琪雅