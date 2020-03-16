【口罩供應】筲箕灣良心藥房出售日本口罩　每盒$150正接受預訂【附預訂方法】

▲ 筲箕灣良心藥房賣日本口罩，每盒$150，只接受鋪頭預訂。

新冠肺炎疫情持續擴散，日本、台灣、韓國等地都禁止出口口罩，本港口罩供應仍然緊張。筲箕灣一間藥房在Facebook宣佈有日本口罩預訂，每盒30個售150元，全店僅得750盒，現正接受預訂，但要到鋪頭付錢為實。

筲箕灣藥房售750盒日本口罩

位於筲箕灣的東興大藥房，今早（16日）在Facebook公布有日本口罩販賣，數量僅得750盒，3月24號到貨。口罩接受預訂，但要到店舖付錢。老闆表示：

其實日本係禁止出口，但批貨係係大陸做好吾比日本勾返黎香港賣，覺得唔可信可以唔訂，我都大膽拎貨！

有網民留言：「依家想做個良心老闆，壓力很大呀！ 」，老闆亦回應：「堅大，小d實力都頂唔住」。亦有人貼出收據，證明已到小店落訂，5盒口罩售$750，即每盒售$150，每盒共有30個獨立包裝口罩。

▲ 30個獨立包裝日本口罩賣$150。（圖片來源：東興大藥房 Facebook）

2月曾派7,000個口罩予街坊

藥房所在的筲箕灣愛蝶灣，以基層長者為主，也是阿邦心繫的服務對象。35歲的東主黎啟邦接受TOPick訪問時表示，自小在筲箕灣成長，對此區有一份濃厚的街坊情感。藥房早在2月已經兩次送出逾7,000個口罩派街坊，阿邦稱：

電視見公公婆婆要通宵買口罩，實在不忍心。

【齊心抗疫】筲箕灣良心藥房派7,000個口罩 漂白水僅賺3元益街坊：心痛街坊長者排隊買口罩

低價賣出回饋街坊

年初三的時候，阿邦收到4,000盒、每盒65港元的菲律賓口罩，阿邦仍售65港元，已引來其他行家垂涎，希望以80至90元一盒的價格悉數買走，再可能賣到尖沙咀銅鑼灣一帶的藥房圖利，但阿邦堅持留給筲箕灣街坊，結果4,000盒一日內賣光。

阿邦引入的口罩，越南、韓國、印尼都有，視乎撲到那批，譬如店口放了一盒售250元的口罩就來自越南，有人以為他吃人血饅頭：

因為全球缺貨，這批我來價一盒都要225元，但質素好，每盒只賺20塊左右，實在沒辦法。但下批會在馬來西亞返貨，一盒來貨130元，會賣150元左右。

阿邦表示，他們開藥房防疫用品只賺約10至15%，希望能回饋街坊的信任。例如由台灣進口花王的漂白水，2500毫升入貨35元，但東興大藥房只賣38元，最終一天賣了1,500支。

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責任編輯：王俊賢