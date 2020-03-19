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【健體抗疫】坐姿不當易致腰背痛　物理治療師教4招紓緩久坐不適

健康 19:06 2020/03/19

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

長期困在家中對著電腦工作，難免多坐少郁動，一旦坐姿不正確，久而久之就會造成肌肉痠軟甚至痛楚，物理治療師邱啟政教大家4招簡單運動紓緩。

現時新冠肺炎疫情持續，不少OL也轉為在家辦公，長期困在家中對著電腦工作，難免多坐少郁動。一旦坐姿不正確，久而久之就會造成肌肉痠軟甚至痛楚。MYO Sports Clinic物理治療師邱啟政，介紹一組4個可以在室內進行的簡單動作，以舒緩久坐帶來的不適。

註冊物理治療師邱啟政稱：「維持及停留一個姿勢太久，長時間擠壓某些部位，以及一些不當的姿勢如縮頸及寒背等，都會令關節、肌肉及筋膜的血液循環不足夠。因此坐得太久，我們的盤骨、腰間及背脊也會比較生硬繃緊，只要覺得不舒服，就可以站起來做這些伸展運動，增加血液循環減少腰背痛。只需輕鬆地做，不用大力拉扯，以免帶來更多的不適或弄傷。」

動作1：三角式

做法：這個參照瑜珈的三角式動作，主要是拉開腋下至腰盤的位置。左右腳分開站，起始動作左手放在左邊膝蓋位置，雙手合掌。然後像拉弓一樣，向天張開手指朝天，然後回到原來位置，左右換邊重覆6次。

動作2：胸椎運動

做法：左單膝跪下，右膝向前呈90度，雙手合十向前。右手180度張開，拉向後方，再回到原來位置。注意腰盤要穩定，兩隻手盡量打開伸展，幫助轉動胸椎位置。左右換邊重覆6次。

動作3：盤骨運動

做法：站直，雙手叉腰，將盤骨慢慢向前向後推動，重覆6至10次。坐太久站起來活動盤骨，可增加血液循環，可減少下盤的壓力及不適。

動作4：背闊肌伸展

做法：需要長遮或是長棍作道具，雙腳微微張開，雙手握著長棍，舉高及拉直。向左彎側身，再回到中間位置，再向右側身，盡量將腰背及腋下位置拉開，伸展背部。左右邊重覆6次。

記者：張頌婷

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