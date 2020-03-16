【是咁的】鍾麗淇樂觀面對女兒患罕見病　Margaret：怎困難都要生活下去

▲ 鍾麗淇分享面對逆境心得。（香港開電視提供）

鍾麗淇、敖嘉年今日分別接受香港開電視節目《是敢的》主持梁梓禧訪問，分享人生中遇過的辛酸和開心回憶，鍾麗淇坦言人生不只一次遇上困境，如要面對患罕見病的女兒，及如何面對近日疫情。

鍾麗淇（Margaret）樂於分享自己的故事，盼從不同角度吸收生活中的美好，認為有助他人渡過難關。

女兒Isabella患上罕見基因病，由不懂走路到學懂走路，母女都要接受及去破解問，她認為瑜珈能改善身心健康。

Margaret指學生仍未復課，小朋友悶留家中，患有自閉症或過度活躍症小朋友的家庭，面對疫情就更加困難，所以自己會拍片做分享。

鍾麗淇稱：「怎困難都要找辦法繼續生活落去，所以都希望同特殊家庭分享下。」兩位囡囡現時均停課影響，而患有罕見疾病大女，即使留在家中仍停課不停學。

她表示：「雖然有網上課堂，但平時靠學校提供道具，現時在家就靠我親手做。教育很重要，但休息同樣重要，累了就播卡通片給兩個囡囡看。」

▲ 敖嘉年與主持人梁梓禧。（香港開電視提供）

嘉年則分享一件最勇敢的事：「小時候曾經由地下爬上三樓，因為家中正在煲水，但我和爸爸卻沒帶鎖匙。現時叫我再爬我也不夠膽！而更勇敢的事，就是去考電台和電視台，對著群眾說話真不容易。」

社會正值疫情，嘉年指自己有份參演的舞台劇由4月延期至9月，但亦有洽談好的電影工作和兩套劇集準備面世。

《是敢的》將於4月５日（星期日）晚上八時三十分於77台香港開電視隆重首播。