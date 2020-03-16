本土企業研發養生茶飲 「創業快綫」配對保健專家拓展市場

去年 12 月，「創業快綫」 (Start-up Express)勝出初創Contact Beverage 推出智能沖泡機 Lify，參考中草藥養生方式，配合手機應用程式及 IoT 物聯網技術，讓繁忙的都市人，在一分鐘內便可沖泡一杯符合養生之道的茶飲。可惜剛推出市場，即遇上新冠狀肺炎病毒肆虐，原先的銷售計劃被打亂，創辨人之一的李明心 (Mazing) 遂與商戶合作，舉辦Wellness茶聚活動及由保健專家主持的工作坊，亦製作養生短片，將養生茶飲理念帶到日常生活。

專利製作養生茶餅

Lify 智能沖泡機是 Contact Beverage 智能養生沖泡方案的其中一環，當中還包括中式功能茶、西式養生茶及花果茶共 3 個系列的 13 款茶飲。Mazing 表示，公司特別研發專利茶餅 (tea disc) 用以盛載茶飲。由於不希望像咖啡沖泡機的咖啡 capsule 產生環保垃圾，研發過程中尤其側重採用可降解材料；但另方面，茶餅必須承受沖泡機內的高壓，於短時間內釋放茶味。經過長時間的研發改良，現時推出市場的 Lify 茶餅，不單確保在泥土一年內能達至 99% 降解，不同味道的茶飲均能於一分鐘內沖泡完成。

創造個人茶飲體驗

將養生之道結合沖泡方式之餘，Lify 還加入 IoT 物聯網的創新技術，客戶只須預先回答一些有關生活方式、飲食習慣及健康狀況問題，系統便會給出茶飲建議。配合手機應用程式，客戶亦可根據個人喜好，調校茶飲的濃淡度及溫度，創造屬於自己的茶飲體驗。

▲ Lify 是「創業快綫」2019 的 10 強優勝初創企業之一。

積極創造養生平台

在 Mazing 的業務計劃中，原先希望以 B2B 形式為主，與酒店或發展商進行合作。不過，新冠狀肺炎病毒的爆發，的確打亂了公司的步伐，包括與酒店的合作近乎全面停頓，一些銷售策略也需作出改變，例如公司改為與服務式公寓「太古廣場栢舍 (Pacific Place Apartments)」合作，在 4 月前，為住戶提供 Lify 的茶飲服務。

公司亦構思將 Lify 打造成一個養生平台，可與客戶分享更多養生之道的相關資訊。例如舉辦養生茶飲活動︰「DIY雞尾草本養生茶及草本拿鐵工作坊」，定期在設於 Mercedes me Store 及 COLOURLIVING 旗下分店的Pop-up Stores 進行。公司還會邀請保健專家，為客戶講解養生之道，之前便請來 Luxe Nova Life的教練 Stephanie Luo，分享養生態度，增強客戶對健康的關注。

拓展海外市場

在開拓本地市場的同時，Mazing 表示公司早已放眼海外市場，茶飲系列也包括西式養生茶，以迎合外國人口味。公司更曾多次參與海外貿易展覽，今年初便在香港貿易發展局的「創業快綫」協助下，出席於拉斯維加斯舉行的全球最大型消費電子展 (Consumer Electronics Show, CES)，增加海外的曝光率。Mazing 表示，海外市場尤其是美國或歐州國家，對中草藥的接受程度愈來愈高，也有見對中草藥產的研發，均有助他們在海外推廣 Lify。

▲ 海外展覽上，外國客戶對中式功能茶亦表現很大興趣。

未來開發女生專屬茶飲

雖然銷售市場受到打擊，但 Mazing 表示研發項目仍會繼續，她透露公司近期便研創新型機械，方便平均切割中藥草，讓分量更好控制。此外，創業快綫為他們配對的保健專家，亦在他們的茶飲提供不少實用意見，未來將研發更多款適合不同體質的 Lify 茶飲。此外，增加口味的選擇之餘，顧及女性身體健康容易出現問題，公司將積極考慮開發女性專屬市場，協助生期周期中的女性或懷孕前後的婦女調理身體。

「創業快綫」為香港貿發局推出的初創培育計劃，並得到策略夥伴尚乘集團的支持。旨在透過舉辦一系列的培訓工作坊、導師經驗分享及全方位市場推廣活動，打造一個予參與企業學習、成長及交流的難得平台，助初創建人脈、拓市場、覓夥伴、增曝光，引領本地初創邁向新市場！「創業快綫」2020計劃現正接受報名，欲知更多詳情可按此 。

▲ 「創業快綫」亦會經常為初創安排不同人土給予業務意見。

（資料由香港貿發局提供）



