【口罩供應】卓悅阿根廷口罩換購價$68　一文睇清全線分店地址【內附地址】

▲ 卓悅全線分店開賣阿根廷口罩。

新冠肺炎疫情未息，不少人仍然不夠口罩，卓悅今日（16日）在Facebook宣布快閃限購阿根廷醫用綁繩口罩，每包25個口罩，$68/包，每人每日限買1包。

【口罩供應】卓悅全線分店快閃開售阿根廷口罩 每人每日限換購1包【內附地址】

全線分店地址如下（上水新豐路及沙頭角分店除外）：

香港

銅鑼灣渣甸坊5號及7號地下

銅鑼灣駱克道535 & 537號地下

北角渣華道133號北角匯G3號舖

九龍

旺角弼街69, 71及73號地下

旺角西洋菜街南13-19號好望角大廈17號舖

佐敦道23號新寶廣場地下3號舖

旺角彌敦道688號旺角中心一期地下GSA-GSF, GSH,GSJ-L, GSN, GSP-Q及GSS號舖

尖沙咀海防道45號地下

油麻地文明里15及17號麗星大廈地下

尖沙咀加連威老道32A號地下

彌敦道66,68,70號金冠大廈地下A及G舖

旺角奶路臣街11號遠東銀行旺角大廈地下至1樓

藍田匯景道8號滙景廣場3樓L3-1號舖

旺角西洋菜街南59及61號地下至1樓

尖沙咀廣東道33號中港城地下2-3號舖

新界

荃灣大河道10-20號登發大廈地下2及3A舖

上水符興街27號地下

屯門鄉事會路83號V City地下G10舖

屯門市廣場第一期二樓2198C,2198D,2199G號舖

元朗青山公路79,81及83號地下

葵涌廣場地下23A, 801-804, 808A-B, 821A-B, 822A-B舖

荃灣沙咀道254至256號地下

青衣青敬路31號青衣城1樓183號舖

上水龍琛路39號上水廣場5樓511號舖

澳門

澳門板樟堂街5B-7號地下

廣州

廣州市天河體育西路54 號北段 廣州市天河直通車商業廣場-負一層 1A001-1A003號舖 1A001-1A003號舖

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責任編輯：王芷瑩