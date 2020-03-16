【停課不停學】楊潤雄：實時授課須周詳考慮　網上課時應較正常課堂短

▲ 教育局局長楊潤雄今日（16日）發表網誌稱不同學校在停課期間採取不同方式支援學生在家學習。（資料圖片）

新冠肺炎疫情下，全港學校停課逾2個多月，各校推行網上學習以達到「停課不停學」。教育局局長楊潤雄今日（16日）發表網誌，稱電子學習包括實時網上授課有其可取之處，但實際應用時須有周詳考慮，一般而言，網上授課無須依照平日的學校時間表進行，每節課亦應較正常課堂為短，而且年級越低課時應越短，以保持學童的學習興趣。

楊潤雄以「停課不停學，『疫』境中成長」為題，在「局中人語」網誌撰文。他表示，學校在停課期間透過不同模式支援同學在家學習，做到「停課不停學」，談到在家學習，很多人馬上聯想到電子學習，甚至實時網上授課，但教育局考慮到同學在各學習階段有不同需要，學校的校情亦各有不同，所以並沒有「一刀切」地要求學校採取某單一模式，而是可以從不同教學策略中選取適合校內學生的方案，保持同學的學習動力。

他指出，電子學習包括實時網上授課在實際應用時，須有周詳考慮，

試想想年紀尚小的幼稚園及小一、二學生，以及有專注力困難的特教生可否安坐在電腦前『上課』數小時？長時間接觸電子屏幕會否損害幼兒眼睛健康？因此，學校須考慮這些同學的情況。

至於其他學生，楊潤雄指每節及總體網上課時亦不可太長，兩節之間亦應有休息時段。一般而言，網上授課無須依照平日的學校時間表進行，每節課亦應較正常課堂為短，而且年級越低課時應越短，以保持學童的學習興趣。

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除電子學習外，楊潤雄提到不同學校也採用其他有效方法支援學生，例如透過電郵、學校網頁、電子學習平台或送遞方式，分發課業及學習材料，並以電話輔導或運用流動通訊程式與家長和學生溝通，提供學習和情緒支援。有些學校安排開放式學習活動，例如閱讀及專題研習，增加學生自學機會。

楊潤雄提及關愛基金自2018至19學年起透過學校，推行資助清貧中小學生購買流動電腦裝置以實踐電子學習的援助項目，為期3年，做到「一人一機」。本學年的計劃原已截止申請，但考慮到疫情的影響，不少學生需要在停課期間使用自己的流動電腦裝置在家中進行電子學習，教育局鼓勵學校繼續為有需要的同學提出申請，並會按情況寬鬆處理。在2018至19學年，約有190間中小學參加計劃，受惠學生約1.4萬名；本學年至今約有270間中小學參加，累計受惠同學會繼續增加。

教育局及教育城亦特別因應今次停課設立專頁，教育城已提升網絡頻寬，教育城網站於2月份錄得的瀏覽量為去年同期的4倍，教育局亦積極與版權機構磋商，讓身處內地的跨境學童也可以直接透過網站瀏覽教育電視等資源。

責任編輯：馮琪雅