【新冠肺炎】羅蘭施膝蓋手術因疫情不敢覆診　留家抗疫教老友記煮健康餐【有片】

▲ 羅蘭施膝蓋手術後在家做物理治療，教老友記抗疫期間執屋解悶。

現年85歲的羅蘭姐去年7月接受膝蓋手術，近日在家休養的她日前接受由鄭丹瑞主持YouTube頻道「健康•旦」電話訪問，親述近日康復的情況，同時分享最近面對新冠肺炎疫情問題，需要留在家中自我隔離，又教老友記如何在抗疫期間解悶。

鄭丹瑞（阿旦）聯同多位資深傳媒人合作開設YouTube頻道「健康•旦」，為觀眾分享健康資訊。日前則找來現年85歲，仍然非常健康精神的羅蘭姐接受電話訪問。

▲ 羅蘭姐接受鄭丹瑞的電話訪問。（影片截圖）

羅蘭姐透露她去年7月接受了膝蓋手術，但至今已經相隔大半年之久，傷口仍不時隱隱作痛。同時亦因為面對疫情影響，不敢到醫院覆診，以減低染病機會，於是只好在家中進行物理治療。

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應醫生及物理治療師的教導，羅蘭姐在家中會踩單車，或以沙包綁在腳上高舉，平時亦要保持手腳有一定的郁動，她笑道：「醫生說如果完全不動，肌肉長緊了就大件事。」

▲ 兩年前獲嶺大頒榮譽院士的羅蘭姐，絕對是活到老學到老的代表。（取自facebook）

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羅蘭提到最近全球面對新冠疫情的影響，感染風險較大的長者建議盡量留在家中，羅蘭姐除了工作以外，每周與家傭出門一次搜購日用品：「食物生果都會買，除非有通告要拍攝才會出門。現在劇組很好，知道我剛做完手術，著我出入都要搭的士，留起單據Claim錢。」

主持人阿旦問到羅蘭姐有甚麼說話可以寄語一眾「老友記」，羅蘭姐想到一招抗疫解悶好方法：「現在是執屋的好時機，平日穿衣服會這邊拔一件、哪邊拔一件，櫃桶因而變得混亂，現在就可以趁機會整理衣櫃，翻出很久沒穿過的衣服來穿。」

▲ 至今已經85歲，但羅蘭姐仍未言休。（經濟日報圖片）

此外還可以處理一下櫥櫃：「另外還有碗櫃，如果發現有碗碟放起來超過三年沒有用過，可以轉贈有需要人士。另外照片亦一樣，放到發黃濛掉、完全看不到樣子的，亦可以丟掉。所以話，執完衣櫃執碗櫃，點會悶呢！」

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另外羅蘭姐又分享她的健康飲食習慣，每天早上起床她都會先喝兩杯水，再吃麵包或者麥皮。注重健康的她，養生秘密就是吃麥皮時不會加糖、鹽、油甚至牛奶，只靠一隻雞蛋來調味：「健康最緊要呀！」