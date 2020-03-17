【親子食譜】親子動手炮製低脂低卡甜品　營養師推介氣炸鍋自製健康西多士

▲ 在新冠肺炎停課期間，親子下廚是一個上佳的學習活動。（i-stock圖片）

Facebook上好友Fiona留言：「你上回寫『香蕉班戟』幫助減壓的文章，喚起我對甜品的慾望！因新冠肺炎疫情持續，這個多月以來，取消了與朋友聚會，糖水店、咖啡店亦沒去過了，怪不得心裏總欠了一種滿足感，原來是生活缺少了一點甜。」我回應：

吃甜品的確令人心情愉快，有助減壓！可在家試試動手做甜品，正如我之前所說，將親子廚房作為停課期間的日常活動呢！

Fiona發出驚訝的表情符號：「我怕經常在家做甜品，就會愈吃愈多，愈吃愈肥！」

我給她回上哈哈笑的表情符號：「自己做甜品，從材料、分量及烹調方法上稍為改變一下，就變成低脂、低卡版呢！」

Fiona一聽到「低脂、低卡」，立即豎起耳朵說道：「願聞其詳。」

簡單來說，可以用脫脂奶代替全脂奶，低脂忌廉代替全脂忌廉，減少糖份的用量，或以代糖取代砂糖提供甜味……我記得你早前才買了一部氣炸鍋，有試過自製西多士嗎？

Fiona再傳來三個尷尬表情符號笑道：「哈！我也是貪得意買來試玩，不消一個月，它已被我打進了冷宮……」

▲ 只要配合氣炸鍋，邪惡的西多士都可變成低脂低卡的健康食品。（香港經濟日報圖片）

氣炸鍋自製西多士

以氣炸鍋自製西多士的方法，十分簡單，步驟如下：

一、先將兩片方包切邊，塗上適量花生醬，並將兩片方包黏合。

二、在碗內放入兩隻雞蛋及三湯匙低脂牛奶，拌勻成蛋液，然後將方包放入蛋液中浸透約十至十五分鐘。

三、氣炸鍋內鋪上煮食紙，將浸上蛋液的方包放入氣炸鍋內，調校溫度180至200°C，約四分鐘後，將方包翻轉另一邊，再待四至五分鐘後即成「非油炸」西多士。

四、進食時，可按自己喜好塗上適量牛油及糖漿。

此外，停課逾月，家長宜注意孩子會否因網上學習而致眼睛疲勞，欲了解更多護眼食物及獲取護眼藍莓鬆餅食譜，可瀏覽網站。

原文刊於《經濟日報》（收費閱讀）專欄「營營樂樂」，原題為「親子動手做甜品」。