【新冠肺炎】香港迪士尼未有重開日期　開園後將推港人門票酒店優惠

▲ 香港迪士尼樂園將於開園後，推出港人入園門票及酒店優惠。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

新冠肺炎疫情未緩和，香港迪士尼樂園自今年1月底開始停運，迄今已超過一個月。樂園指，目前仍未有重開日期，強調會密切監察情況，小心考慮重開時間表；又透露重開後會推出港人門票及酒店優惠，以及加強樂園防疫工作。

香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮今日（16日）表示，樂園目前仍然關閉，暫未有重開日期，但她表明希望樂園可以盡快重開，亦會採取多項防疫措施，包括為入園旅客量度體溫﹑在樂園及遊樂設施的出入口，加裝消毒搓手液，以及控制樂園及遊樂設施的人數等，強調會將遊客及員工的安全放於首位。

楊善妮透露，當樂園重開後，會向港人推出入園門票及酒店優惠，預期未來數周會公布，她叫港人拭目以待。

▲ 香港迪士尼樂園度假區行政總裁楊善妮表示，希望樂園可以盡快重開。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

被問及樂園停運會否影響擴建計劃的進度，楊善妮回應指，目前進展順利，集團會努力確保工程可如期進行。

對於政府擬在香港迪士尼旁邊的竹篙灣用地，興建臨時檢疫中心，楊善妮說，該處遠離樂園的營運範圍，亦已與相關部門聯絡，當局承諾會做好各項防禦工作，故相信不會為樂園營運帶來影響。

香港迪士尼連續5年見紅 2019年淨虧損1.05億按年擴闊近1倍

此外，香港迪士尼樂園今日公布2019財政年度年度業績，收入維持60億元，但樂園連續5年「蝕錢」，淨虧損較2018年度的5,400萬元，擴大近1倍至1.05億元；入場人次則有650萬，按年度跌4%。

▲ 香港迪士尼樂園商品。（圖片由香港迪士尼樂園提供）

楊善妮指，2019年度的業績未完全反映去年下半年社會事件及近期新冠肺炎疫情的影響，但確實對本港旅遊業帶來衝擊，樂園亦不例外，因此在去年暑假開始已謹慎地管理業務。她說，不方便評論樂園2020年度的業績，但形容今年樂園仍充滿挑戰，亦面對著不明朗因素，強調香港迪士尼會保持樂觀，令業務維持在正常軌道，重申目前首要工作是重開樂園。

楊善妮續稱，去年第四季雖受社會事件影響，但留意到持年票入園的本地客源，較去年同期增加了6%，樂園未來會與旅發局及旅遊業界合作，應對目前面對的挑戰，有信心做好園區的營運。

【新冠肺炎】昂坪360周日起恢復逢周五至周日服務 僅限官網售票

【新冠肺炎】天際100停運一個月3月12日重開 所有人進場要戴口罩及探熱

記者：陳曉瑩