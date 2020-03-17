【新冠肺炎】荷蘭確診個案破千宗超市現搶購潮　港媽揭：當地只有亞洲人戴口罩

▲ 荷蘭疫情升溫超市出現搶購潮，港媽分享當地情況指，只有亞洲人戴口罩。

新冠肺炎疫情蔓延至歐洲多個國家，其中荷蘭確診病例突破千宗，移民當地的港媽Cathy透露，荷蘭近日出現超市搶購潮，更有市民排隊買大麻。不過即使疫情升溫，絕大部分荷蘭人依然不戴口罩。對此，Cathy表示，惟有靠自己做好防疫措施，將擔憂減到最小。

截至3月16日，荷蘭確診數字急增至1431宗，24人死亡。當地政府早前宣佈全國封鎖，下令關閉所有學校和商店，以及餐廳、咖啡店、酒吧、紅燈區等娛樂場所直至4月6日。

Facebook專頁「港b港媽荷蘭爸爸」版主Cathy發文分享，大批市民趕在商店關閉前，走上街頭排隊購買大麻，許多販賣大麻的商店一早就出現長長的人龍。從她分享的相片可見，估計有數十人排隊，人們均沒有戴上口罩，人龍更出現「人貼人」的情況。

▲ 大批市民排隊買大麻。（圖片來源：Facebook「港b港媽荷蘭爸爸」）

超市現搶購潮

Cathy又向TOPick透露，當地超市出現搶購潮。她表示，由上月底荷蘭出現第一個個案後，就沒有出門購物，改為網上買餸，直接送貨到家中。但從新聞和朋友分享得知，疫情升溫導致不少當地市民恐慌，由上個星期起，許多人湧到超市搶購物資。

當中最搶手是方便於存放的物品，如廁紙、意粉、麵包、雞蛋等，甚至連香蕉都被搶購一空。不過，超市方面強調供應充足，只因大批市民搶購，導致未能及時補貨。

▲ 超市出現搶購潮。（圖片來源：AFP）

當地只有亞洲人戴口罩

Cathy亦分享當地的情況，指市民普遍都有聽從政府呼籲，做好個人衛生措施，如勤洗手、打噴嚏用手肘掩口鼻等等。但因為政府曾強調沒有必要戴口罩，「所以幾乎沒有當地人會戴口罩，戴口罩絕大部分都是亞洲人」。

丈夫的公司仍正常運作，需要上班，基本上10個同事有10個都沒有戴口罩。

她說，目前只能夠靠自己做好保護措施，而丈夫都有聽她的意見，回家後就立即洗手、消毒、洗澡。

至於口罩供應方面，她表示，荷蘭市面上買到的口罩，大多都是紙口罩以及工業用口罩。「不像其他國家或香港般，走進藥房就買到外科口罩」。在疫情爆發前，仍可以從網上買到醫療用口罩，「但現在幾乎找不到」。

她續說，自己衛生意識較高，家中一向都有少量的口罩存貨。一旦生病都會戴上口罩，以防傳染小朋友。不過，現在只剩下三、四十個口罩，所以盡量都減少外出。

▲ 疫情肆虐下，荷蘭人外出時依然不戴口罩。（圖片來源：Facebook「港b港媽荷蘭爸爸」）

減少帶女兒外出

荷蘭16日起關閉全國所有學校。Cathy的女兒今年3歲半，本身在上playgroup。但由於女兒太小，未懂得保護自己，亦難以確保她在學校能做足防疫措施，所以從當地出現確診病例後，Cathy就沒有再讓女兒上學。

她說，近來已減少外出，盡量留在家中，偶爾會帶女兒到家附近河邊、公園玩耍，「平日街上基本都沒有人，如果經過公園，見到有其他小朋友聚集，都會盡量去其他地方，始終都不太放心」。

荷蘭的確診個案已突破千宗，Cathy坦言「其實都是意料之內」，又說「既然居住在這裡，也不能擔心太多」，暫時亦不會考慮回香港，因為乘搭飛機始終有風險，亦可能增加香港感染個案的機會。

現在的心態就是做好充足的防疫工作，將擔憂減到最小，不希望緊張心情影響到小朋友。

記者：沈佩珊