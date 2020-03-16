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【新冠肺炎】機場旅遊遇寒冬　空少無奈送外賣維生

社會 19:35 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

機場和旅遊業遇上寒冬，有空少無奈要送外賣維生。（資料圖片）

機場2月容量按年跌近7成，旅客數量大跌，入境的人除回港市民，亦只有部份商務客。一眾靠機場「開飯」的從業員叫苦連天，空中服務員、大嶼山的士司機均收入大減。有空中服務員更嘆指收入跌近7成後，要靠送外賣維生。

在國泰港龍航空從事空中服務員3年的王先生（化名）指，自己2個月前放無薪假，收入大受影響。他解釋指，空中服務員的收入分兩部分，分別為底薪和每次值勤的收入。王先生過去的收入大概為8,000元的底薪，和約1萬至1.5萬元的值勤收入。2個月前王先生參與公司的「無薪假計劃」，每月底薪減少約2,000元，值勤收入歸零，令他的常規月入只餘6,000元。

王先生的主要支出為家用和房租，合共約8,000元。為求生計，他只能靠送外賣和整理倉庫增加收入，但仍入不敷支，要靠積蓄維持。王先生坦言若情況持續，積蓄亦只夠捱兩個月。

對於未來，王先生不願放棄喜愛的「空少」工作，但仍需為未來籌謀，

如果真的捱不下去，惟有將股票套現再捱吓，反正現在想轉工都無人請，對不對？再想吧！

大嶼山的士等多於行　司機：排2小時只賺40元

根據運輸署資料，現時本港共有75輛大嶼山的士，由於數量不多，過去的士司機可以「密做無停手」，大嶼山居民如要乘的士，甚至需要用電話預訂。然而，在上周五，竟有近20架的士在東涌港鐵站外「望天打卦」。

大量大嶼山的士排隊等客。（資料圖片）

大嶼山的士司機黃先生指，自從疫情爆發後，的士排隊等客的情況大增，更指「過去密密做，家陣無客到」。他舉例指，生意最差時，他曾在機場排隊2小時才有客人，可惜該客人只出東涌市中心，最後只獲約40元收入。

黃先生又表示，大嶼山的士過去最賺錢的途徑，是載客到迪士尼和佛寺，半小時車程便可賺100多元，但現時不但機場無客，迪士尼更暫停營業，仿如「逼司機上絕路」。

對於未來，黃先生坦言迷惘，他指同業有能力的轉了工，自己年紀大，除了駕車無其他技能，難以轉工，唯有見步行步，希望盡快捱過疫情。

大嶼山的士司機黃先生嘆惜財路斷絕，只能見步行步。（資料圖片）

記者：陳梓蔚

 

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