【3月17日口罩供應】最齊連鎖店免炒價口罩+網店+小店+超市+良心免費派口罩搓手液詳情【持續更新】

▲ 3月17日口罩及消毒用品供應。

新冠肺炎疫情持續擴散，全球口罩供應緊張。TOPick搜羅了周二（17日）派發口罩及搓手液的商戶或組織供大家參考。

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Jolie Femme派2,000個土耳其口罩

Jolie Femme今日（17日）下午1時派2,000個土耳其口罩，先派籌，再派口罩。對象分別為持有香港永久居民身分證人士及持有香港長者證的長者，領取時需出示身份證或長者咭，每人可獲7個口罩。

地址：土瓜灣馬頭圍道遊樂場

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派1,500個口罩

Family Net 南亞路德會家庭網社會服務中心派1,500個口罩，對象為大埔區內SEN學童之家長及殘疾人士，合資格人士可於今天（17日）上午11時至下午5時（午膳時間：下午1時至2時）致電2664 0828登記 （只接受電話登記）。

名額共70個，每人可獲20個口罩。成功登記人士將於3月18日收到WhatsApp確認短訊，並前往中心領取口罩。

地址：大埔廣福道33號美德大廈2樓H1-2室（恆生銀行樓上）

泉酒莊派抗疫福袋

泉酒莊今日(17日)下午3時派抗疫福袋，福袋包括3個口罩及1支消毒搓手液，共派350個口罩及80支消毒搓手液，對象為65歲以上長者(持長者卡)及現職醫護人員。

地址：九龍佐敦長樂街8號地下(佐敦地鐵站B2出口)

SPT Mask今日預售口罩

本地口罩生產工廠國藥科技（Sinopharm Tech）的「香港製造」醫療級別口罩，將於3月17日（周二）中午12時網上預售，市民可預購一次性三層過濾口罩及N95醫療防護口罩。

詳情：【口罩供應】N95+ASTM Level1+三層過濾口罩 港產SPT Mask預售25萬個配額【附連結】

御記御犇麵館-大圍天寶樓總店派1008個口罩

御記御犇麵館-大圍天寶樓總店今日上午10時半派1,008個口罩，對象為穿著醫院制服的前線醫護及職工，每人可領取口罩2個，先到先得，派完即止。

地點：沙田威爾斯醫院飯堂門囗

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責任編輯：王芷瑩