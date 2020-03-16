【英國疫情】丈夫咳嗽乏力女兒發燒41.7度　居英媽媽訴醫院拒檢測：發燒5天内正常

▲ 一位在英國定居的台灣媽媽近日在網上撰文，指自己的丈夫及1歲女兒均出現疑似症狀，惟當地醫院應對消極。

新冠肺炎疫情在歐洲擴散，當中甚至有指英方擬採取「群體免疫」策略，讓英國至少六成人口染病以產生抗體，一位在英國定居的台灣媽媽近日在網上撰文，指自己的丈夫出現疑似症狀，以及1歲女兒發高燒到41.7度，惟當地醫院應對消極，拒絕進行檢測。幸好女兒服食抗生素後體溫已回落，其丈夫則計劃自費購買咽喉試紙到私人機構進行檢測，預計最快一周有報告。

欲做檢測被拒

截至今早（16日）數據為止，英國確診個案已累計高達1,391宗，其中35人死亡。英國首席科學顧問Patrick Vallance早前受訪時指，英方有意採取「群體免疫」策略，讓英國至少6成人口染病、產生抗體，言論惹起各界討論。

據一名在英國居住的台灣媽媽日前在facebook撰文指，她的英藉丈夫出現新冠肺炎症狀，包括咳嗽、發燒、頸部疼痛、呼吸急促困難、肺部附近疼痛、全身無力等等...而1歲女兒高燒至41.7度、無法停止咳嗽、食慾不振、情緒低迷、眼神空洞等，但當她帶女兒求醫並要求檢測時卻被拒絕，醫生指不會對每個疑似病例做檢測。

讓她無法置信的是，英國認為「發燒5天內算正常」，丈夫甚至想還讓女兒照去幼兒園。當她打給醫療專線查詢時，對方卻要她打給家庭醫生，但當她致電家庭醫生時，對方又要她去醫院報到，然而，醫院又不准有新冠肺炎症狀的人進入，她跟孩子就如同皮球般被踢來踢去；最後去了全蘇格蘭最大最專業的兒童專屬醫院，醫生仍不願做檢測，僅要求回家自行隔離。

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坦言對英國醫療失信心

醫生當時指：「現在已經不是防疫的局勢，因為再過不久大部分的人都會感染，做檢測並不會改變醫院處理病患的方式，檢測完也是一樣叫你回家隔離；病毒並沒有藥可醫，必須讓身體自行做對抗，身體能撐過便過了」，所以她的丈夫和女兒就只能回家隔離7天。

至於既沒症狀又健康的她，醫生則表示可以繼續出門上班 ，無需隔離。種種經歷均讓讓來自台灣的她感難以置信，也對英國政府和醫療失去信心，感到前所未有地無助，「人民被國家放生」。

幸好，女兒在服用抗生素的第3天後已開始退燒，慢慢恢復精神。而丈夫的情況就不太好，只好自費約£375（約3,750港元）去購買咽喉試紙請私人醫院做檢體收集檢測，晚點會再跟其他醫生做網路視訊看診，目前仍屬於自我隔離的疑似病例。

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責任編輯:羅嘉欣