【美國疫情】美國耶魯大學首例確診新冠肺炎　校長宣布封校園改以網上授課考試

▲ 美國耶魯學校大長於3月14日宣布疫情下的特別安排。（圖片︰i-stock）

新冠肺炎疫情演變成全球大流行，截至3月16日美國有3,791宗確診個案。美國著名學府耶魯大學（Yale University）在2020 QS世界大學排名第8，有不少來自世界各地的海外留學生，日前校園出現首例新冠肺炎確診病例。校長Peter Salovey在14日公開宣布有關安排。

有關公開通告上載至校內網頁，校長表示本學期尚未完成的課程，將會全面改成網上教學，考試也是網上進行，學生及老師透過Zoom和Canvas等軟體完成課業。

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禁止學生回校

此外，校園亦會封閉，校長表示除了必要人員可以進出校園外，其他學生及教師應該避免返回學校，亦不要返校拿取個人物品，以免疫情擴大。其實，早在10日，校長已宣布學生不必返校上課，以防止疫情在校園擴散。

耶魯大學有不少來自世界各地留學生，校方強調將安置那些無法回家的學生，不論是來自受到新冠肺炎嚴重影響的國家，或是出於其他原因而滯留美國。院長和其他人已經及將會接觸這類學生，並保持密切聯繫，提供支援。

在通告中，要求耶魯大學學生要待在家中防疫直到4月5日，期間可留意校方的通知，會在3月31日之前有新指引。

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責任編輯︰顏紫燕