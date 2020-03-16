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【齊心抗疫】林建岳掏腰包捐百萬予港大醫學院　新家園協會收1.6萬口罩派基層

政治 19:44 2020/03/16

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

林建岳向港大醫學院內科學系捐贈100萬港元，捐款支票由林建岳女兒林顥伊代為送上。（林建岳提供圖片）

新冠肺炎疫情持續擴散，香港各界持續搜羅口罩及物資協助港人抗疫。麗新發展主席、全國政協常委林建岳今日(16日)亦向港大醫學院內科學系捐贈100萬港元，以感謝前線醫護對抗疫情，亦希望資助醫學院培訓人才。

捐款支票由林建岳女兒林顥伊代為送上，港大醫學院則派出醫學院內科學系系主任劉澤星、副系主任林志良代表接收。劉表示，在經歷沙士、禽流感、豬流感，以至近期的新冠肺炎疫情之後，意識到有必要加強醫科生在應對傳染病方面的教育和訓練。
    
劉又稱，港大自一月底以來暫停臨床課程至今，深感加強網上學習、補足醫科生在臨床實習上的需要，認為必須投入資源作長遠規劃，故希望將捐款用於上述所提到的研究及規劃。

「新家園協會」獲中國民生銀行香港分行捐贈1.6萬個學生及成人口罩，以及酒精搓手液等防疫物資。

另外，一直幫助香港基層及新移民家庭的「新家園協會」，亦獲中國民生銀行香港分行捐贈1.6萬個學生及成人口罩，以及酒精搓手液等防疫物資。

協會今日開始將物資，採線上線下形式陸續派發，包括通過協會全港各區服務中心，以及手機應用程式「關愛家園 We Care」向有需要的基層市民派發。而中國民生銀行香港分行副行長黃明輝、新家園協會總幹事黃頌，今日亦聯同義工隊包裝抗疫福袋，上門親手贈予當區劏房居民。

有居於劏房戶的長者表示，因行動不便難以四出採購抗疫物資，感謝義工隊將物資送上。新家園協會指，疫情期間他們繼續會保持有限度服務，為當區基層提供情緒支援，紓緩其壓力。

責任編輯：李淇

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