【新冠肺炎】杜拜商務客來港無懼疫情除口罩　東薈城outlet生意慘淡

▲ 旅客絕跡，機場冷清，商戶損失慘重。（資料圖片）

機場2月容量按年跌近7成，旅客數量大跌，入境的人除回港市民，亦只有部份商務客。有從杜拜來的商務客表示無懼疫情，反指港人小事化大；有從越南河內完成商務考察的港商回來後則指，當地因疫情陷入恐慌，莫說出國旅遊，連出家門都不敢。

從新加坡轉機，來港工幹2天的杜拜商務客Douglas無懼疫情，入境時並無戴口罩，旁人均不敢過於接近他，他亦並不在意，繼續在機場整理行李。Douglas認為，感染人數比肺炎多的疾病不在少數，香港人以及其他國家均過於驚慌。

Douglas認為，新冠肺炎之所以為人所恐懼，是部份「有心人」故以操作，籍此換取政治、商業上的籌碼，他又認為「香港應回復正常營商，這是一個供人營商的地方，不是一個讓人恐懼的地方。」

▲ 杜拜商務客Douglas無懼疫情，入境時並無戴口罩。（資料圖片）

到越南河內視察營商環境的港商蘇先生則指，自己打算在河內投資餐飲業，所以上星期到河內視察營商環境，豈先遇上疫情，大多當地人都足不出戶，大多店鋪長期關門。蘇先生分享經歷指，「我到髮型屋剪髮，當地人聽到我不是說越南話，就會很緊張，質問我是否武漢人。」

蘇先生又表示，疫情前亦曾到越南，「如果當時營商環境有8分，現在只有負分，投資計劃要擱置了。」

旅客絕跡 機場商戶轉靠港客維生

在機場營運約10年的旅行用品店「Go Travel」受疫情影響，客量大跌。從事店員3年的黃小姐坦言，店鋪主要做旅客生意，現時出入境旅客近乎冰封，令店鋪生意大跌最少一半。

黃小姐又指，過去客源以來港旅客為主，香港人只佔少數，豈料疫情來臨後，香港人竟成為主要客源，成為店鋪重點收入。

機場管理局曾在去年9月和今年2月兩度減租，然而黃小姐認為，店內生意過於慘淡，雖然機管局減租是好事，但相信幫助有限。為求自保，店鋪只能自救，推出更多促銷優惠，希望可以薄利多銷。

▲ 機場商戶生意慘淡。（資料圖片）

東薈城是最接近機場的大型商埸，過去吸引不少旅客和本地人遊覽，發展商過去亦看好市道，將商場擴建。去年8月左右商場完成擴建，引入數十個新品牌，成為區內新熱點，但疫情爆發後，大多商戶生意受創，記者平日下午到場觀察，絕大部份商戶無人問津，只有食肆生意稍好。

▲ 東薈城新翼的時裝和珠寶店「拍烏繩」。（資料圖片）

東薈城新翼的雪糕店「Häagen-Dazs」在去年9月開業，經理曾先生坦言疫情後生意跌約5成，每日只有約30至40組客人。

曾先生指，東薈城自反修例時期，旅客已經不多，雪糕店的客源以當區居民為主。他形容現時東薈城晚上尤如「死城」，人流少得可怕，「我平日都會留意商場情況，對面拉麵店生意更慘淡，曾經1晚只得1枱客」。

對於未來，曾先生則尚算樂觀。他認為現時新鋪新租約，店鋪的租價並不算貴，加上公司是具規模的企業，尚可支撑店鋪營運。另外，店鋪最近亦盡力推廣優惠，希望可以吸引更多客人。

▲ 東薈城新翼內的雪糕店客量大減。（資料圖片）

記者：陳梓蔚