被指拖欠第3方公司款項　蕭定一兩電影公司被入稟追討逾140萬

▲ 中國數碼公司主席為蕭定一（經濟日報資料圖片）

蕭定一名下兩間電影發行公司，疑因拖欠第3方公司的虛擬拷貝費，日前遭該公司入稟區域法院索償逾140萬，指雙方早前簽訂協議，由第3方公司向影院提供數碼放映系統，而電影發行商透過影院使用該系統時，則須支付虛擬拷貝費，惟兩間公司自2016年起拖欠費用，近40部電影牽涉其中。

原告GDC Digital Cinema Network Limited（下稱GDC），分別入稟控告中國3D數碼娛樂有限公司（下稱中國數碼），以及鐳射企業有限公司（下稱鐳射）。資料顯示，中國數碼公司主席為蕭定一，現已易名為HMV數碼中國集團有限公司，另於2017年收購鐳射70%股權。

根據兩入稟狀指，中國數碼及鐳射分別於2011及2013年，與GDC簽訂協議，由GDC向影院提供數碼放映系統，而中國數碼及鐳射透過該系統發行電影的數碼拷貝時，須向GDC支付虛擬拷貝費，惟兩間公司分別自2016年及2018年起拖欠費用，近40部電影牽涉其中，當中包括《29+1》及《洩密者》等。GDC分別向中國數碼追索106萬，及向鐳射追索34萬。

記者：王仁昌