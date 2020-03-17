【新冠肺炎】本港新增多名曾外遊確診者　從航班號認識各大航空公司代碼

▲ 一般旅客常見的航空公司代號(Airline Code) 是國際航空運輸協會 (IATA) 所配發予每一家航空公司一組獨有的兩碼代號。

新冠肺炎擴散全球，本港近日開始錄到有港人外遊後返港確診的個案出現，當局公布有關個案時，很多時僅以航班編號稱呼涉事航班，編號中的航空公司代碼除了港人日常已知的CX（國泰航空）外，市民對於其他航空公司的航空代碼又知道多少？

TOPick梳理了多個常見航空公司的航空代碼，以後認住首兩個英文字母，便可以知道代表的航空公司。

代碼未必為航空公司英文縮寫

一般旅客常見的航空公司代號(Airline Code) 是國際航空運輸協會 (IATA) 所配發予每一家航空公司一組獨有的兩碼代號，一般是以航空公司英文名稱縮寫所組成。不過，由於有部份航空公司英文縮寫相近，故航空公司代號有時未必以航空公司英文名稱縮寫組成。

以國泰航空的「CX」為例，國泰的美籍創辦人Roy C Farrell於1946年成立國泰航空時，選上中世紀歐洲人對中國的古稱呼「Cathay」，直譯是「契丹」。用Cathay Pacific去註冊代碼，取其英文字的initial，理應是「CP」才對。由於當時initial「CP」早已被加拿大航空註冊（當年稱Canadian Pacific Airlines；CP Air），才以「CX」作為代碼。

由於兩碼都是英文字的組合已經用得差不多，近年有愈來愈多航空公司代碼改用數字，例如捷藍航空的代碼就是B6。兩字母的航空公司代碼表一般用於預約、時刻表、票務、徵稅、航空提單、公開發布的日程表和航空公司間的無線電通訊，同時也用於航線申請，以下就提供一些較為旅客熟知的航空公司代號，供各位參考：

國泰航空 (CX)

港龍航空 (KA)

香港航空 (HX)

中華航空 (CI)

長榮航空 (BR)

阿聯酋航空 (EK)

英國航空 (BA)

新加坡航空 (SQ)

捷星航空 (3K)

亞洲航空 (FD)

泰國航空 (TG)

韓亞航空 (OZ)

大韓航空 (KE)

全日空航空 (NH)

日本航空 (JL)

中國東方航空 (MU)

中國南方航空 (CZ)

埃及航空 (MS)

俄羅斯航空 (SU)

亞洲法國航空 (AF)

加拿大航空 (AC)

紐西蘭航空 (NZ)

美國航空 (AA)

達美航空 (DL)

聯合航空 (UA)

另有兩種代號 用途各不同

除了兩碼外，其實在國際民航作業上有關航空公司的代號還有另外2類，且各有不同的用途。

ICAO代號（ICAO Airline Designator）：由國際民航組織(ICAO)所賦予，由三碼所組成，主要用作空中交通管理，各國民航當局管理識別之用。 航班無線電呼號（Call Sign 或 Flight ID）：也是由國際民航組織所賦予，主要做為某一航空公司的特定航班飛機與空中交通管制單位進行無線電通訊之用。

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責任編輯：王俊賢