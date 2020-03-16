【新冠肺炎】楊潤雄：確實復課日期有待評估　學界冀政府提供足夠口罩

▲ 教育局局長楊潤雄今日（16日）在網誌表示，確實復課日期仍有待進一步評估。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，教育局早前宣布全港學校最快4月20日復課，教育局局長楊潤雄今日（16日）在網誌表示，確實復課日期仍有待進一步評估，暫未有定案，有決定時會盡早公布。他今日與各學校議會及校長代表會面，聽取學界意見，有校長代表於會後表示，與會學界代表傾向以分階段復課，冀局方在3月下旬公布具體復安排。

津貼中學議會主席潘淑嫻在會後見傳媒表示，會上主要談及口罩及分階段復課安排，與會學界代表一致認為，復課日期需視乎疫情進展及防疫物品的準備情況，冀政府能提供足夠口罩，讓學童在安全情況下復課。與會學界代表均認為分階段復課是較理想做法，倡參考03年沙士時先安排高中復課，其後初中、高小、初小、幼稚園及特殊學校的分階段復課，以減少人口密集。

另一與會校長、資助小學校長會名譽主席張勇邦說，若中學分階段復課，估計小學最快5月才能復課，若屆時口罩物資仍然不足，小學內再分3階段亦未嘗不可。他又提議由教育局聯絡可靠的本地口罩生產商，由校長會作為「中間人」，按各校的口罩需求量分配，每名學生預算約10個口罩，先應付首階段復課。

此外，張勇邦指小學代表一致認為應屆小六生需於今年7月參與的「中一入學前香港學科測驗（Pre-S1）」應「考而不用」，考試數據無需用作調整未來兩年升中的Banding（組別），因各校停課不停學成效差異大，以免造成不公，以及加重學生家長的操練壓力。

【停課不停學】楊潤雄：實時授課須周詳考慮 網上課時應較正常課堂短

楊潤雄今日亦在網誌提及學校在停課期間以不同模式支援同學在家學習，提醒學校採用電子學習包括實時網上授課時，須有周詳考慮，一般而言，網上授課無須依照平日的學校時間表進行，每節課亦應較正常課堂為短，而且年級越低課時應越短，以保持學童的學習興趣。

記者：馮琪雅