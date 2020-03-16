  • 21°C
香港時間 : 2020316日 (週一) 22:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:醫·健

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【無知網紅】發起「Coronavirus Challenge」挑戰舌舔機艙座廁　女網紅：只有窮人才患新冠病毒

休閒 21:45 2020/03/16

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

美國女網紅Ava Louise日前在網上發起一項名為「新冠病毒挑戰」，她在挑戰中竟以舌頭舔機艙座廁，行徑噁心。

新冠肺炎肆虐各地，全球人心惶惶。但偏偏總有人為博出位而拿疫情開玩笑，遭各界炮轟。美國女網紅Ava Louise日前在網上發起一項名為「Coronavirus Challenge」(新冠病毒挑戰)，她在挑戰中以舌頭舔機艙座廁，行為噁心。

22歲的Ava Louise在社交媒體上擁有超過15萬粉絲，她周日（15日）在網上短片平台Tik Tok發布了一段名為「Coronavirus Challenge」(新冠病毒挑戰)短片，短片中她正身處機艙廁所，然後蹲下舔了機艙座廁一下，雙手並自豪舉起V字勝利手勢。她並在帖文呼籲分享這段片段，讓大家知道如何在飛機上保持衞生。

片段一發布後即引起眾怒，目前已有逾30萬人次觀看，大批網民狠批她行為噁心，為了獲得外界關注而無所不用其極。面對排山倒海的批評，Ava Louise卻依然故我，並在網上發表「只有窮人才會患新冠病毒」等「偉論」。

她的行為亦引起香港的連登討論區網民討論，她更轉貼連登的相關帖文，表示自己已經「衝出國際」，言談間很為自己自豪。

【無知主持】拍片教如何感染新冠肺炎　瑞士電台主持當街舔扶手垃圾桶

【缺德男】疫情下故意除口罩手指沾口水　比利時男口水抹地鐵扶手10秒【有片】

【離譜大媽】不滿苦等7小時檢疫向空姐狂咳求落機被制服　涉事大媽：我犯甚麼錯

責任編輯:王俊賢

網絡熱話 疫情 網紅 武漢肺炎 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
18:19 2020/03/08
【法證先鋒IV】Elaine自爆懷Louis骨肉　Queen姐疑狠心殺負心男被捕
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
14:01 2020/03/09
【法證先鋒IV】黃心穎戲份被剪剩背影做「背角」 湯洛雯接替演徐意大受好評
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】
13:30 2020/03/09
【靚基因】李麗珍女兒與陳法拉撞樣　星二代許倚榕遺傳父母藝術細胞拒入娛圈【多圖】