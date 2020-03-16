【無知網紅】發起「Coronavirus Challenge」挑戰舌舔機艙座廁　女網紅：只有窮人才患新冠病毒

▲ 美國女網紅Ava Louise日前在網上發起一項名為「新冠病毒挑戰」，她在挑戰中竟以舌頭舔機艙座廁，行徑噁心。

新冠肺炎肆虐各地，全球人心惶惶。但偏偏總有人為博出位而拿疫情開玩笑，遭各界炮轟。美國女網紅Ava Louise日前在網上發起一項名為「Coronavirus Challenge」(新冠病毒挑戰)，她在挑戰中以舌頭舔機艙座廁，行為噁心。

22歲的Ava Louise在社交媒體上擁有超過15萬粉絲，她周日（15日）在網上短片平台Tik Tok發布了一段名為「Coronavirus Challenge」(新冠病毒挑戰)短片，短片中她正身處機艙廁所，然後蹲下舔了機艙座廁一下，雙手並自豪舉起V字勝利手勢。她並在帖文呼籲分享這段片段，讓大家知道如何在飛機上保持衞生。

片段一發布後即引起眾怒，目前已有逾30萬人次觀看，大批網民狠批她行為噁心，為了獲得外界關注而無所不用其極。面對排山倒海的批評，Ava Louise卻依然故我，並在網上發表「只有窮人才會患新冠病毒」等「偉論」。

她的行為亦引起香港的連登討論區網民討論，她更轉貼連登的相關帖文，表示自己已經「衝出國際」，言談間很為自己自豪。

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責任編輯:王俊賢