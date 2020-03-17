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【冰封旅業】銅鑼灣良心店主寧蝕錢不裁員　好心好報同遇上良心業主

社會 07:00 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 開心速遞 武漢肺炎 抗癌新方向

銅鑼灣金百利商場服裝店店主黃小姐表示，於該商場開舖約10年，最高峰時日擁5位數字生意額，現剩約1000元。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情令本港旅遊業受挫，連帶兩大旅遊購物旺區銅鑼灣及旺角的零售生意亦大受影響，但疫境下人間有愛，有良心店主實行「三不」政策，不裁員、不減薪、員工不用放無薪假，同時遇上良心業主，願意主動減租，互助互諒同行渡難關；亦有商戶形容，公司上下齊心共渡時艱，員工對於佣金大減也毫無怨言，相信「希望在明天」。

銅鑼灣金百利商場服裝店店主黃小姐從事零售業超過10年，擁有3間分店，兩間位於銅鑼灣，另一間開設於尖沙咀，她表示，疫情令收入大減，但自己肩負「養家」責任，照顧9歲的兒子，令生活百上加斤。

黃小姐說，曾因「顧客可以買少一件衣服，卻不能不吃飯」的念頭，而有意轉戰飲食業，但一想起共事多年的員工，便取消這個念頭：

很多員工與自己一起工作好多年，若自己頂不住，不知道他們怎麼辦。

因此，黃小姐決定繼續堅持經營3間分店，期間亦從不裁員、不減薪，亦不下令要求員工放無薪假：

自己寧願蝕住做，不捨得辭退他們。

好心有好報，黃小姐遇上良心業主，願意由反修例開始減租，更在疫情衝擊下，再主動提出減租，至今已減租逾4成，月租由7、8萬元降至3、4萬，減輕租戶經營負擔。

【冰封旅業】零售業生意難做 商戶上下各有心聲 

銅鑼灣金百利商場有服裝店以折扣優惠吸客。(洪芷晴攝)

旺角運動鞋店鋪經理李小姐亦言，公司沒有辭退員工、亦沒有要求員工放無薪假或減薪，

現時經濟環境差，若要重新找工作一定很困難，故公司從未有想過裁員。

惟李小姐坦言，由於店舖生意減少，員工的佣金難免大減，公司有與員工商討此情況，他們亦十分理解，亦沒有怨言，相信「希望在明天」。

旺角運動鞋店以減價吸客。(梁偉榮攝)

李小姐又言，早前公司曾在外大量採購口罩，並放置於公司讓員工使用，且沒有限制只能「一天用一個」，不過員工均「慳得就慳」，「一盒用到很久」，故很感激員工與公司齊心共渡時艱。

記者：洪芷晴

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商場 疫情 口罩 銅鑼灣 尖沙咀 旺角 金百利商場

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