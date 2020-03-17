【冰封旅業】零售業生意難做　商戶上下各有心聲

▲ 有藥房職員表示，本港實施入境限制後生意最見慘淡，旅客跌逾9成，藥房生意額減少7至8成。(洪芷晴攝)

新冠肺炎疫情愈演愈烈，來港遊客近乎絕跡，加上市民擔心外出易受感染，多留在家，令本港零售市況慘淡，即使如旺角及銅鑼灣等旺區亦無一倖免。商戶生意難做，有藥房店員工時縮短、薪金減半，現成「月光族」，考慮倘結業擬轉行 ；有小販檔檔主作好最壞打算，若執笠後會領取綜援；日子仍要過，零售業人士應如何自處？

銅鑼灣某藥房店員張先生指，由2月起因佣金大減，其月薪由約2萬多元減至1萬多元，工時亦由一日12小時減至8小時，他形容從前工作「忙到甩碌」，相較下現時返到藥房十分苦悶。他說，現時心情難免失落及感到有壓力，

薪金減半，惟生活開支同樣大，已成為月光族，連購物都不敢。

從事零售業約7年的他指，不少從事零售的朋友已停薪留職，故已很感激老闆沒辭退員工，「超碼算有工開」，他更指倘遇藥房結業，或會考慮轉行，

可能學一門手藝，例如廚房、地盤等，打工仔都想找到更好、更穩定，有一技傍身總是較好，已能想像到沒有旅客，香港零售業死得。

▲ 女人街人流稀少。(梁偉榮攝)

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於女人街開檔逾30年，現年66歲的小販檔檔主陳小姐表示，中午時分「一單生意都無」，日均僅3、400元收入，入不敷支，已是「蝕著做」。她指，整條女人街檔主經商討後決定每天維持開檔，

開檔可以與其他檔主聊天過日晨，能捱多久捱多久，最壞打算只能執笠，然後領取綜援。

▲ 於女人街開檔逾30年，現年66歲的小販檔檔主陳小姐表示，中午時分「一單生意都無」，日均僅3、400元收入，入不敷支，已是「蝕著做」。(梁偉榮攝)

陳小姐指，本港現時的處境令人不勝唏噓，惟天災人禍難預料，

做人做了數十年，經歷無數風雨，最重要是有安穩的心態，胡思亂想沒用。

她更指，比起銷情，更重要的是疫情盡快消散，各行各業才能真正「安樂」。

記者：洪芷晴