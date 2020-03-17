【齊心抗疫】餐廳推抗疫餐自救 拒減薪不放無薪假共渡難關

▲ 黎應輝（左）、陳佩玲（中）和羅碧雲（右）創辦「走肉朋友」和「走肉蔬食研究所」兩間素菜餐廳。疫情期間堅持員工不減薪，不放無薪假，共渡時艱。（曾耀輝攝）

疫情下，餐廳食肆成為病毒傳播的高危地點，本港和內地都先後出現「打邊爐家族」，專家更斬釘截鐵籲市民拒絕飯聚，有餐廳生意慘淡跌至1成，上月更現虧損達6位數。

除靠外賣市場，有素菜餐廳亦主動出擊，趁勢推出健康抗疫餐，又將自助餐模式變陣，實行在「疫」市自救，生意才得維持往日5成。

食材加碼 增強抵抗力

社企銀杏館旗下的素食餐廳「耆素」，農曆新年後生意跌近6成，然而不但沒退縮考慮閉門止蝕，餐廳負責人麥敏媚寧願靠加入增強抵抗力的食材覓出路。

▲ 銀杏館素飯和抗疫湯天天不同，圖為阿麻籽蟲草花炒蛋、茶樹菇炒雪菜豌豆，配以潤燥補肺、清肺積塵的霸王花淮山合桃雪耳湯；派飯當日更有熱心人贈的水果和中藥抗疫香囊。（陳國峰攝）

在每日素菜自選飯加入茶樹菇、阿麻子、天貝等有助增強抵抗力的食材；堂食提供免費薑茶；長者店長Anita更參詳書籍，自學中醫食療，幫手構思湯水配搭，現時一個月30天湯水日日不同，均以潤肺為主，銀杏館全6間分店都有供應。

長者出征送外賣 外賣自取減價

「耆素」位於上環，上班一族是其客源之一。疫情下，外賣成食肆重要支柱，銀杏館原不送外賣，現買滿150元，長者侍應義不容辭出征，惟範圍僅限附近的寫字樓；外賣自取三餸飯亦從60元減至50元，另加設單餸飯外賣38元，才令整體生意維持往日5成。

▲ 餐廳負責人麥敏媚指，銀杏館派的福飯由公眾、善長認購，然後全數轉贈予有需要人士，一份僅28至38港元。（陳國峰攝）

手握「走肉朋友」和「走肉蔬食研究所」兩間素菜餐廳的陳佩玲，過年後生意同樣大出血，「走肉朋友」年初一滿座，初五全卻場僅餘10枱客；「走肉蔬食研究所」往日110個座位座無虛席，午市要排隊等位、晚市「做兩轉半」，上月全日僅約30-40枱客人；生意插水式下跌至1至2成。

過年後生意插水 把握噱頭推咖哩餐

瞥見早前印度從武漢撤僑無感染新冠肺炎，民間因此掀起咖喱薑黃抗疫潮，陳佩玲抓緊時機，在餐廳重推多款咖喱菜式，如椰香馬來咖喱羊腩配麥香抓餅、印尼串燒黃薑飯配蝦片、咖喱牛腩、雜菜等。惟隨著印度失守，出現確診個案，薑黃神力淡化，本身愛食咖喱的她就巧妙轉換推銷角度，道︰

食左好過唔食！現在天氣潮濕，當祛濕都好！

▲ 陳佩玲抓緊時機，在餐廳重推多款咖喱菜式，如椰香馬來咖喱羊腩配麥香抓餅（後）、印尼串燒黃薑飯配蝦片（前）、咖喱牛腩、雜菜等；右邊是招牌菜黯然銷魂飯。（曾耀輝攝）

陳佩玲兩間餐廳分別為自助和半自助模式，她心知疫情下，自助餐是致命傷，上月中起斥資過萬加裝3個食物玻璃箱，「走肉朋友」的自助餐變自選餐，減少食客與食物的接觸；「走肉蔬食研究所」的自助沙律吧亦一度改隨餐奉上，至本月疫情緩和才重開；餐廳的潤肺抗疫湯水、沙律吧免費任添。

辦工作坊、設優惠吸人流

救市招數多管齊下，包括在餐廳舉辦工作坊吸引人流，增設醫管局醫護優惠；又在上月再增與foodpanda合作，望力推一直被大眾忽略的外賣服務。本月疫情漸趨穩定，公司陸續復工，整體餐廳生意方回升1至2成，達往日4成。

▲ 「走肉蔬食研究所」的自助沙律吧上月暫停，惟應熟客要求，至本月加裝玻璃箱才開放。（受訪者提供圖片）

自去年社會事件後，今年再遇疫情考驗，餐飲業生意雪上加霜。政府上月底公布的餐飲業失業數字達6.1%，為8年來高位；香港餐飲聯業協會會董羅家聰發現，1月底至今，Deliveroo戶戶送平台上餐廳結業率，從1.5%升至5%。

不減薪、不放無薪假 資金只夠撑3個月

「走肉蔬食研究所」去年9月開業，風雨飄搖，10月生意下跌4成；去年12月和今年1月多節日慶祝活動，生意才收支平衡；農曆新年後生意卻跌至谷底。陳佩玲指2月曾因政府不封關，明言不招待內地遊客，望挽回本地客信心。

她透露，去年曾調整開放時間，疫情期間堅持員工不減薪、不放無薪假，

我們的決定能影響15個家庭。

目前有專家估計疫情將持續2至3年，她坦言，餐廳資金只夠熬3個月。

▲ 走肉朋友字開業起，每個月會固定捐出120個走肉飯盒給大角嘴陳𪊴社區服務中心派發給區內獨居及隱藏長者，餐廳客人亦可以$58購買一個飯盒作捐贈。（受訪者提供圖片）

即使如此，她堅持自3年前開「走肉朋友」起的捐贈，月捐最少120個飯盒予區內社福機構，以「飯券」形式派予區內老人，月包4餐。銀杏館的油麻地店晚市暫停開放，仍堅持日派200個抗疫飯盒給區內弱勢社群，上環店則每周日派發100個。

全文刊於《經濟日報》（付費閱讀），標題及內文經編輯修改

撰文 : 葉芷樺 經濟日報記者