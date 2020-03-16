中央要求林鄭任期內完成23條立法？　譚耀宗：無聽過有立法時間表

▲ 何君堯早前發起廿三條立法簽名運動。（何君堯Facebook影片截圖）

立法會議員何君堯近日發起民間聯署，籲港府在2022年，即今屆任期完結前完成《基本法》23條立法，引起坊間揣測中央打算出手，甚至有傳港府將於立法後「清算」反修例支持者。不過，全國人大常委譚耀宗回應查詢時指，完全無聽過23條有立法時間表，指社會現時氣氛緊張，要立法較以往困難，加上草案必會經社會討論，斥有人在網路上散播不實言論，是企圖製造恐慌。

有政界中人也指，反修例風波後，香港正接連遇上新冠肺炎打擊，可謂屋漏偏逢連夜雨，試問中央又怎會在此刻部署23條立法，而不是先想辦法協助香港重振經濟？消息指，9月立法會選舉臨近，不排除有心人借何君堯搞聯署製造恐慌，以催谷選情。

料爭取立法會連任的何君堯，本身被視為獲得深藍陣營的支持。由他有份牽頭組成的「23同盟」發起聯署，籲政府在2022年，即今屆任期完結前完成《基本法》23條立法，上周六更稱已收逾百萬簽名支持，結果引起支持及反對陣營罵戰。有網上傳言更描述得似層層，例如一旦23條立法會損害言論及新聞自由、警察毋須搜查令即可入屋；而其他國籍的人，只要身在香港也同樣受條例約束，以及罪名可以無限期追究等。

亦有聲稱是支持23條立法的人發起聯署，指支持通過後中止反修例支持者的香港居留權，以及移送中央人民法院執行終身監禁或死刑等。

對於傳言愈燒愈旺，譚耀宗澄清，今屆立法會任期於7月便完結，無可能進行立法，而即使23條要立法，條文亦需經社會充分討論，目前連立法草案都未有，更遑論23條會損害言論及新聞自由，指上述言論屬謠言，有人企圖製造恐慌。他同時表明，23條立法是憲制責任無理由不做，但現時完全無聽過有立法時間表。

多名建制派都認為，政府於任期結束前進行23條立法可能性不大。有建制指，政府經歷反修例風波，以及新冠肺炎疫情後「元氣大傷」，目前首要任務是恢復香港經濟，如強推23條只會引社會更強烈反彈，難於現屆政府任期完成。