【新冠肺炎】本港單日再增9宗確診　輸入個案激增　疫情已進入第二波

▲ 第156宗個59歲確診男子，3月12日自瑞士抵港後一直獨居於港島香格里拉大酒店。(車耀開攝)

衞生署衞生防護中心公布，截至今日(16日)晚上8時，本港再新增9宗新冠肺炎確診個案，當中8宗都個曾經外遊返港，由於過去一星期輸入個案急增，衞生防護中心指本港疫情已進入第二波，未來會有更多輸入確診個案。本港累計158宗個案(包括157宗確診個案和一宗疑似個案)。

37歲男荷蘭公幹返港確診 獨居唯港薈酒店

16日新增的首宗確診，屬於第150宗個案的一名37歲男子，他過往健康良好，自3月13日開始發燒，14日開始咳嗽和喉嚨痛，15日到油麻地賽馬會普通科門診診所求診，轉介至廣華醫院並入院接受治療。病人的呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，再被轉送伊利沙伯醫院，現時情況穩定。

病人2月28日到荷蘭公幹，並由阿姆斯特丹乘坐CX270於3月15日抵港，抵港後一直獨居於尖沙咀東部唯港薈酒店。

▲ 37歲男荷蘭公幹返港確診，他獨居唯港薈酒店。（梁偉榮攝）

30歲男遊客訪迪拜後確診 獨居重慶大廈內酒店

第151宗個案涉及一名30歲男性遊客，自3月8日開始咳嗽，15日到伊利沙伯醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於2月25日至3月10日到訪阿拉伯聯合酋長國迪拜，3月10日乘坐阿聯酋航空EK380於同日抵港，抵港後一直獨居於尖沙咀重慶大廈內四季陽光國際酒店。

▲ 30歲男性遊客訪迪拜抵港後確診，獨居於尖沙咀重慶大廈四季陽光國際酒店。（梁偉榮攝）

美麗華埃及團男子確診 居屯門海典軒

第152宗涉及一名73歲男子，他過往健康良好，居於屯門海典軒第1座 。他自3月13日開始頭痛，14日開始發燒及咳嗽，15日到屯門醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於3月5日至13日參加美麗華旅行社一個從香港到埃及的旅行團，並於3月13日由埃及開羅乘坐埃及航空MS960（經濟艙）到泰國曼谷，再由曼谷乘坐同一航班於3月14日抵港。病人同住妻子於3月13日出現咳嗽並於3月15日入院屯門醫院接受治療，初步對新冠肺炎病毒呈陰性反應。其家傭沒有出現病徵，將被安排接受檢疫。

北海道滑雪男子與女友先後確診

今日確診個案中有兩宗（第153及155宗個案）與昨日確診的第143宗個案35歲男病人有關。第153宗個案涉及一名26歲女子，她是第143宗個案病人的女朋友。他們於2月26日至3月11日曾到日本北海道，並於3月7日到訪北海道二世古一所診所。

病人過往健康良好，獨居於大圍曉翠山莊。她在3月15日出現頭痛，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排她入住威爾斯親王醫院，其呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。病人於3月11日由北海道乘坐日本航空JL2504（經濟艙）到大阪，再由大阪乘坐國泰航空CX561（經濟艙）於同日晚上抵港。

第155宗個案涉及一名58歲男子，他是第143宗個案病人的司機。病人過往健康良好，居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣。他在3月15日感到發燒，中心同日進行密切接觸者追蹤工作時安排他入住北區醫院，其呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

▲ 58歲男子確診，他是早前確診的北海道滑雪男子的司機，居於鑽石山龍蟠苑龍珠閣。穿上保護衣的清潔工，正加緊清潔。（陳靜儀攝）

病人最近沒有外遊，其同住妻子及女兒出現病徵，將被安排入院。曾於3月15日從病人寓所接載病人到華明邨（約下午4時）、及由華明邨至北區醫院（約下午5至6時）的兩名的士司機，請致電衞生防護中心熱線。

42歲女子遊英德奧後確診

第154宗個案涉及一名42歲女子，她過往健康良好，居於馬頭角鶴齡街八號。她於3月11日出現疲倦、自12日開始肌肉痛、自13日開始咳嗽，15日到伊利沙伯醫院求醫並入院接受治療。病人的呼吸道樣本於16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於3月7至14日曾到英國、德國和奧地利。她於13日由奧地利乘車到慕尼黑，再乘坐英國航空BA0953到倫敦，於倫敦乘坐英國航空BA0027於14日抵港。病人同住的丈夫及女兒沒有出現病徵，將接受檢疫。

59歲男瑞士抵港確診

第156宗個案涉及一名59歲男子，他過往健康良好，自3月9日開始發燒、咳嗽和喉嚨痛，15日到瑪麗醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

病人於1月20日前往瑞士，2月28日轉往奧地利，3月6日返回瑞士，並於瑞士乘坐航機於3月12抵港，抵港後一直獨居於港島香格里拉大酒店。

2女子同遊加拿大後染病 同住大埔逸瓏灣

其餘兩宗個案相關，病人分別為42歲女子（為157宗個案）及在東區醫院任職内科醫生的41歲女子（為158宗個案）。二人過往健康良好，同住於大埔逸瓏灣16座。

42歲女病人於3月15日開始咳嗽及呼吸困難，同日到東區尤德夫人那打素醫院求診並入院接受治療。病人的呼吸道樣本16日證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應。41歲女病人因屬密切接觸者亦被安排接受檢測，其呼吸道樣本16日亦證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，同時留院東區尤德夫人那打素醫院。二人現時情況穩定。

二人於3月6日至14日到訪加拿大溫哥華及威士拿，並於14日由溫哥華乘坐國泰航空CX837（商務艙）於15日抵港。

另外，衞生防護中心正就一宗本港以外確診個案進行接觸者追蹤的工作。個案涉及一名廣東確診的51歲男病人，他乘坐國泰航空CX902 (商務艙）從菲律賓馬尼拉於3月13日抵港。曾乘坐上述航班的人士，請致電衞生防護中心熱線。

責任編輯 李志強