【一索得男】古巨基太太成功高齡產子　傳夫婦斥百萬雪卵終如願抱B

▲ 古巨基一索得男。

現年47歲的古巨基，跟年長3歲太太Lorraine，周日深夜驚喜宣布榮升人父，賢內助太太Lorraine誕B，除基仔多個圈中好友如梁詠琪、周慧敏送上祝福，Lorraine低調在美國產子，也令不少網民感到好奇，古巨基夫婦的保密工夫絕對做到十足。

古巨基跟年長4年的賢內助Lorraine拍拖20年，於2014年結婚。基仔太太日前在美國低調誕下BB，古巨基榮升古爸爸，估計BB已有3個月大。

基仔多個圈中好友如梁詠琪、周慧敏送上祝福，古巨基被好友問到BB性別，亦有親自回覆是個小B仔。

古巨基榮升人父，詳細請看：http://bit.ly/3d348Ko

▲ 基仔跟Lorraine結婚6年，被指一直希望生育。

基仔透露，這個關於和太太人生充滿意義的消息，本身打算在農曆年初一時公佈，但由於疫情爆發，大家都在為抗疫勞心的時候，計劃在4/4兒童節這個別具意義的日子正式公佈。

不過因為有傳媒率先報導，基仔才決定提早發布喜訊，並稱會繼續做好丈夫、好爸爸。

▲ 古巨基周日深夜宣刈已成人父。(取自facebook)

基仔太太默默做背後女人逾20年，詳情請看：http://bit.ly/2IQlE6H

古巨基和Lorraine愛情長跑超過20年，有指Lorraine放棄高薪厚職，擔任古巨基的「助手」，並不求任何名份，為了古巨基的歌唱事業發展地下情。

直至一次Lorraine與古巨基踩單車時失控墮地，雙手血流不止，連頭盔都裂開了，要到醫院縫針，令古巨基萌生「珍惜眼前人」的想法，給Lorraine一個承諾。

二人婚後一直有計劃生育，但因當時Lorraine已年逾40歲，屬高齡產婦，故基仔夫婦都要周詳計劃。

今日有媒體報導，基仔為生B遍尋中西名醫，如以中藥調理身體，Lorraine亦聽從醫生建議，數年前已先行「雪卵」，並於去年進行人工受孕，雖然花費逾百萬，卻如願成功造人，並一索得男。

▲ Lorraine默默做基仔背後的女人。(取自facebook)

鄭子誠靠一招追到才女劉倩怡，詳細請看：http://bit.ly/2QkvEt8

榮升父親的基仔，雖然生B一事被媒體披露，他亦大方分享囝囝照片，難掩興奮心情，而同屬英皇的容祖兒等歌手，也紛紛向基仔提議BB仔姓名。

事實，英皇歌手如蔡卓妍、鍾欣桐也有承認為生育雪卵，做好準備，故基仔夫婦參考此方法，也不無可能。