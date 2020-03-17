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【新冠肺炎】港府向全球各地發紅色外遊警示　內地澳門台灣除外

社會 10:06 2020/03/17

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 法證先鋒 停課不停學 劇情預告 口罩供應 武漢肺炎 抗癌新方向

林鄭月娥宣布，港府今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外。

行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，過去一周疫情迅速在世，有超過40個國家受影響，部分國家確診宗數有爆發性的情況，中國以外超過8.2萬多宗，逾3萬人死亡，而本港近2周的新增個案佔9成都是境外輸入個案，令疫情進入嚴峻的階段，宣布港府今日內向全球各地發出紅色外遊警示，內地、澳門和台灣除外，呼籲市民不要外遊，不論是旅遊或是工作。

另外，政府也宣布4月20日沒有可能復課，詳情即看http://bit.ly/2WhmCRg

她又指，3月19日實施的新檢疫措施，將會延伸至全球其他國家地區，除了由內地、澳門和台灣外，所有抵港的人士，包括香港居民和非香港居民，須接受14天強制檢疫或醫學監察，以保障過去得來不易的防控工作成效，有關做法得到專家顧問團的支持。

【全球大流行】袁國勇提議所有境外回港都應自我隔離14日　否則疫情在2至4星期可惡化

對於處於英美的留學港人，林鄭月娥表示，上周五（13日）已與國泰高層商討加開航班安排，國泰今周由英國倫敦及曼徹斯特返港的航班，由12班增至21班，而由美國各城巿返港的航班亦由23班至25班，亦會使用大型飛機接載。她引述國泰回應說，會繼續按港人需要，只要能組織到機組人員，都願意加開航班。【防疫電子書】免費下載TOPick《抗疫湯水食療大全》電子書

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記者：陳子謙

疫情 林鄭月娥 旅遊警示 英國 美國 武漢肺炎 新冠肺炎

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