【開心速遞】龔水戀1周年劇情惹網民不滿被抽起　呂慧儀：願人人能凡事往好處想

▲ 《愛‧回家之開心速遞》第818集被抽起。

TVB6劇《愛‧回家之開心速遞》昨晚（3月15日）原定的818集是播出「女戰士之心結」，劇情講述熊若水（呂慧儀飾）和龔燁（張景淳飾）拍拖1週年紀念，而該集《開心速遞》的預告片亦已故事，可是當中情節卻因為觸及動漫禁忌而被投訴，於是《開心速遞》有關方面臨時將該集抽起。

從原本《開心速遞》818集預告可見，張景淳演的龔燁玩cosplay，當中角色與《LoveLive》其中一位人物相似，而劇組亦把相關的角色模型改色，可是此舉引起不少動漫迷不滿，認為動漫文化遭到侮辱，於是發起投訴。

▲ 張景淳cosplay動漫角色。（《開心速遞》截圖）

投訴內容指出818集「女戰士之心結」預告中的台詞有貶低、鄙視ACG文化，而當中展示的動漫模型與著名動畫系列《LoveLive!! Sunshine!!》中的高海千歌十分相似，有人質疑劇組有否向日本相關公司申請版權，並要求TVB就以上問題作出澄清。

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疑似劇組人員解畫

由於事件涉及版權問題，TVB立即將818集抽起改由819集頂上。

而《開心速遞》導演也借連登討論區留言解釋來龍去脈 ：

劇組一貫做法都係買現成公仔改裝figure，但因收到喜歡呢隻公仔嘅fans來信投訴，對為此改裝感到不滿，「兼聽則明，偏信則暗」，我們亦好樂意聆聽觀眾的意見，所以#818集臨時抽起，之後會經過修改後再播出，大家不用擔心。

▲ 導演解釋一貫都是買現成公仔改裝。（《開心速遞》截圖）

最後，他不忘感謝公眾對《開心速遞》的支持：「作為開心速遞劇組的一分子，相信最大的滿足感，是每日為觀眾帶來半小時的歡樂。各位巴打絲打無論係讚賞或批評，相信都是出於對本劇的支持，在此本人深表感激。（PS. 其實預告內容是剪某幾個shot用，不是完整劇情的呈現）。」

呂慧儀回應

▲ 呂慧儀在IG發文表示渴望進步。（《開心速遞》截圖）

身位818集的重頭角色，呂慧儀在個人社交媒體就節目被抽起而發文：

預告並非故事的全部，所有的想像，源於自己的心所向，願人人能凡事往好處想，也許事實比想像的好。 感情喜歡我們的你們，感謝給予意見的有心人，我們都在努力，我們渴望進步。

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